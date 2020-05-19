подписаться на рассылку
26.45 26.75
28.55 29.1
˟
19 мая 2020, вторник, 09:27 1514
Верховная Рада и партии 2020-05-19T11:00:03+03:00
Українські Новини
Рада сегодня рассмотрит упрощение получения украинского паспорта россиянами

Рада сегодня рассмотрит упрощение получения украинского паспорта россиянами

Валерия Драгомирова
Верховная Рада, Упрощение процедуры, Получение гражданства
Паспорт Украины. Фото: Vgorode
Паспорт Украины. Фото: Vgorode

Верховная Рада на пленарном заседании во вторник рассмотрит законопроект №2590, внесенный Президентом Владимиром Зеленским, об упрощении получения гражданства для пострадавших от преследований в своей стране граждан России и служивших в Вооруженных силах (ВСУ) иностранцев.

Об этом говорится в повестке дня заседания парламента, передают Українськi Новини.

Первым в повестке указан проект постановления о внесении изменений в повестку дня 3-й сессии парламента о включении в нее ряда законопроектов.

Далее в повестке - 2 проекта постановлений об отмене результатов голосования за законопроект о запрете возврата неплатежеспособных банков бывшим собственникам.

Также во вторник парламентарии рассмотрят в первом чтении законопроекты №2621 об уточнении признаков отдельных преступлений в сфере служебной деятельности, №2590 об упрощении получения гражданства для пострадавших от преследований в своей стране граждан России и служивших в Вооруженных силах иностранцев, №3196, 3196-1 о совершенствовании организационно-правовых основ деятельности Службы безопасности.

Далее указан во втором чтении законопроект №2521 о расширении действия государственного телеканала иновещания UA TV, который является частью государственного предприятия "Мультимедийная платформа иновещания Украины" на временно оккупированные территории, и №2372 о безопасности использования ядерной энергии.

Также для включения в повестку дня и принятия решения указаны проекты законов №3398 о продлении на 1 год (до 17 мая 2021) сегодняшних полномочий региональных служб по осуществлению государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора на границе, №2805 о функционировании и обращении аграрных расписок, №2788, 2788-1, 2788-д о финансовых услугах в области почтовой связи.

Кроме этого, в первом чтении в повестке также - законопроект №2680 об оптимизации дорожного строительства и совершенствовании законодательства в сфере градостроительной деятельности, №2698 о предоставлении строительной продукции на рынке, №2256 об изменениях в части совершенствования процедуры внесения изменений в Уголовный процессуальный кодекс и Кодекс об административных нарушениях.

Также в первом чтении указаны проекты законов №2693, 2693-1 о медиа.

Как сообщали Українськi Новини, Рада с 18 мая переходит на работу в режиме очередных пленарных заседаний по календарному плану.

Больше новостей о: Верховная Рада Упрощение процедуры Получение гражданства

Количество новых случаев коронавируса падает третий день подряд
В Минздраве назвали даты этапов смягчения карантина
Новости
Индия может сыграть решающую роль в производстве вакцины от COVID-19. К осени планируется более 20 млн доз 11:07
Зеленский проведет пресс-конференцию с ограниченным количеством СМИ 11:07
Три развлекательных заведения получили админпротоколы за работу на карантине 11:05
В Харькове из-за заразившихся коронавирусом медиков закрыли инфекционную больницу 10:51
Доллар стремительно падает. Курс валют на 19 мая 10:49
больше новостей
Прогноз плачевный: МАУ закрыла продажи билетов до июля 23:47
МОН просит разрешить посещение учебных заведений для контрольных, лабораторных и практических работ 17:19
Ослабление карантина: как будут работать спортзалы и фитнесс-клубы 22:24 Инфографика
Киево-Святошинский район лидирует по количеству заболевших коронавирусом. Данные по районам Киевской области 11:42
Морковь на свалке. Фото: Andrew Havand
Видео дня: Тонны моркови фермер выбросил на свалку под Киевом 16:19
больше новостей
Учебник географии для 8 класса авторства Петра Масляка
Скандально прославившийся учебник географии Масляка поспешно удалили с сайта Минобразования 15:19
"Там договоренность". Андрей Портнов рассказал, почему Порошенко не вручено подозрение 15:33
Вакарчук вошел в тройку политиков, которым люди больше всего не доверяют 06:19 Инфографика
Суд обязал Порошенко извиниться перед Шарием 17:13
Морковь на свалке. Фото: Andrew Havand
Видео дня: Тонны моркови фермер выбросил на свалку под Киевом 16:19
больше новостей
Восстановление работы киевского метро. Как платить за проезд после запуска
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok