Рада сегодня рассмотрит упрощение получения украинского паспорта россиянами

Верховная Рада на пленарном заседании во вторник рассмотрит законопроект №2590, внесенный Президентом Владимиром Зеленским, об упрощении получения гражданства для пострадавших от преследований в своей стране граждан России и служивших в Вооруженных силах (ВСУ) иностранцев.

Об этом говорится в повестке дня заседания парламента, передают Українськi Новини.

Первым в повестке указан проект постановления о внесении изменений в повестку дня 3-й сессии парламента о включении в нее ряда законопроектов.

Далее в повестке - 2 проекта постановлений об отмене результатов голосования за законопроект о запрете возврата неплатежеспособных банков бывшим собственникам.

Также во вторник парламентарии рассмотрят в первом чтении законопроекты №2621 об уточнении признаков отдельных преступлений в сфере служебной деятельности, №2590 об упрощении получения гражданства для пострадавших от преследований в своей стране граждан России и служивших в Вооруженных силах иностранцев, №3196, 3196-1 о совершенствовании организационно-правовых основ деятельности Службы безопасности.

Далее указан во втором чтении законопроект №2521 о расширении действия государственного телеканала иновещания UA TV, который является частью государственного предприятия "Мультимедийная платформа иновещания Украины" на временно оккупированные территории, и №2372 о безопасности использования ядерной энергии.

Также для включения в повестку дня и принятия решения указаны проекты законов №3398 о продлении на 1 год (до 17 мая 2021) сегодняшних полномочий региональных служб по осуществлению государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора на границе, №2805 о функционировании и обращении аграрных расписок, №2788, 2788-1, 2788-д о финансовых услугах в области почтовой связи.

Кроме этого, в первом чтении в повестке также - законопроект №2680 об оптимизации дорожного строительства и совершенствовании законодательства в сфере градостроительной деятельности, №2698 о предоставлении строительной продукции на рынке, №2256 об изменениях в части совершенствования процедуры внесения изменений в Уголовный процессуальный кодекс и Кодекс об административных нарушениях.

Также в первом чтении указаны проекты законов №2693, 2693-1 о медиа.

Как сообщали Українськi Новини, Рада с 18 мая переходит на работу в режиме очередных пленарных заседаний по календарному плану.