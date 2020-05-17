У Києві нічний клуб "Queen" проводить вечірки, незважаючи на карантин

У Києві, попри на карантин, відновив роботу елітний нічний клуб "Queen", де раніше на порно-шоу помітили колишнього главу митниці Максима Нефьодова.

Відео і фото з вечірки викладали в Instagram-сториз і відзначали заклад в ніч з 15 на 16 травня, пише "Страна".

На кадрах видно, що в клубі багато людей - заповнені всі столики і танцпол. При цьому більшість відвідувачів комплексу були без засобів захисту і не дотримувалися соціальну дистанцію.

Відвідувачі підписували історії радісними повідомленнями і говорили, що раді відкриттю і скучили за нічним життям.

нічний клуб "Queen"

Карантин у нічному клубі "Queen"

Порушення карантину в нічному клубі "Queen"

Як повідомляли Українські Новини, з 11 травня в Україні розпочався перший етап ослаблення карантину, закладам громадського харчування дозволили приймати клієнтів на літніх майданчиках під відкритим небом за умови дотримання всіх карантинних норм. Про дозвіл роботи нічних клубів не йшлося.

Також Кабінет Міністрів збільшив максимальну кількість людей, які одночасно перебувають за столиком на літніх майданчиках ресторанів і кафе з 2 до 4.

Ресторатори кажуть, що від пом'якшення карантину виграли ресторани з великими літніми майданчиками на околицях.