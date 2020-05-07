Маски можно снимать, только когда ешь. Как будут работать летние площадки после смягчения карантина

Кабинет Министров разрешил работу летних площадок кафе и ресторанов с 11 мая, когда карантин начнут смягчать.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства, передают Українськi Новини.

Согласно постановлению правительства от 4 мая № 343, деятельность по оказанию услуг общественного питания на открытых (летних) площадкахразрешена при условии обеспечения соблюдения расстояния не менее 1,5 метра между местами для сидения за соседними столами и размещения не более двух клиентов за столом (без учета детей в возрасте до 14 лет) при условии, что субъект хозяйствования, который проводит такую ​​деятельность, является оператором рынка пищевых продуктов в соответствии с Законом "Об основных принципах и требованиях к безопасности и качеству пищевых продуктов".

Также условием работы является обеспечение персонала средствами индивидуальной защиты (включая защиту лица, глаз, рук) и пребывание посетителей, кроме времени приема пищи, в средствах индивидуальной защиты, в частности, в респираторах или защитных масках, в том числе изготовленных самостоятельно, а также соблюдение соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий.

Как сообщали Українськi Новини, Кабмин продлил карантин до 22 мая с предварительным смягчением ограничений с 11 мая.

После этого Министерство здравоохранения обнародовало проекты рекомендаций относительно работы ресторанов, непродовольственных магазинов, салонов красоты, которым разрешили работу с 11 мая.

6 мая количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 507 до 13 691, количество умерших от заболевания - на 13 человек до 340 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев выросло на 4,1%, количество новых летальных случаев - на 18,2%.