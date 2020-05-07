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07 мая 2020, четверг, 19:59 76
Общество 2020-05-07T20:10:38+03:00
Українські Новини
Маски можно снимать, только когда ешь. Как будут работать летние площадки после смягчения карантина

Маски можно снимать, только когда ешь. Как будут работать летние площадки после смягчения карантина

Кира Молчанова
Кабмин, Кафе, рестораны, карантин в Украине, Смягчение карантина
Летняя площадка кафе. Фото: Pixabay
Летняя площадка кафе. Фото: Pixabay

Кабинет Министров разрешил работу летних площадок кафе и ресторанов с 11 мая, когда карантин начнут смягчать.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства, передают Українськi Новини.

Согласно постановлению правительства от 4 мая № 343, деятельность по оказанию услуг общественного питания на открытых (летних) площадкахразрешена при условии обеспечения соблюдения расстояния не менее 1,5 метра между местами для сидения за соседними столами и размещения не более двух клиентов за столом (без учета детей в возрасте до 14 лет) при условии, что субъект хозяйствования, который проводит такую ​​деятельность, является оператором рынка пищевых продуктов в соответствии с Законом "Об основных принципах и требованиях к безопасности и качеству пищевых продуктов".

Также условием работы является обеспечение персонала средствами индивидуальной защиты (включая защиту лица, глаз, рук) и пребывание посетителей, кроме времени приема пищи, в средствах индивидуальной защиты, в частности, в респираторах или защитных масках, в том числе изготовленных самостоятельно, а также соблюдение соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий.

Как сообщали Українськi Новини, Кабмин продлил карантин до 22 мая с предварительным смягчением ограничений с 11 мая.

После этого Министерство здравоохранения обнародовало проекты рекомендаций относительно работы ресторанов, непродовольственных магазинов, салонов красоты, которым разрешили работу с 11 мая.

6 мая количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 507 до 13 691, количество умерших от заболевания - на 13 человек до 340 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев выросло на 4,1%, количество новых летальных случаев - на 18,2%.

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