Рестораторы говорят, что от смягчения карантина выиграли рестораны с большими летними площадками на окраинах

Директор компании "Ресторанный консалтинг" Ольга Насонова заявляет, что от смягчения карантина выиграли рестораны с большими летними площадками на окраинах.

Об этом она сообщила в комментарии Українським Новинам.

"Сейчас такая ситуация сложилась, по вчерашнему дню, по сегодняшнему... Выиграли от ослабления карантина рестораны с большими летними площадками, которые находятся на окраинах. Потому что главная проблема - не карантинные меры, а неработающий транспорт", - сказала она.

Также выиграли элитные рестораны, посетители которых ездят на автомобилях.

Насонова подчеркнула, что в центре города нет потока клиентов, который раньше был.

По ее словам, большинство ресторанов, масс-маркет, фаст-фуд, рестораны в торговых центрах ориентированы на пешеходов, которые не могут сейчас добраться к этим заведениям.

Эксперт сообщила, что сейчас многие рестораны не открывают летние площадки ввиду того, что нет людей, нет офисных сотрудников, а открываться и обслуживать несколько человек в час невыгодно.

При этом если с 25 мая действительно заработает метро в Киеве, рестораны и кафе начнут открываться.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров разрешил работу летних площадок кафе и ресторанов, а также их работу "на вынос" с 11 мая. При этом обслуживание клиентов в помещениях запрещается.

После этого Кабинет Министров увеличил максимальное количество людей, одновременно пребывающих за столиком на летних площадках ресторанов и кафе с 2 до 4.

Компания McDonald's Ukraine открыла площадки возле своих заведений и разрешила покупать еду не только водителям транспорта, но и простым покупателям.