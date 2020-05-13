Рестораторы говорят, что от смягчения карантина выиграли рестораны с большими летними площадками на окраинах

Директор компании "Ресторанный консалтинг" Ольга Насонова заявляет, что от смягчения карантина выиграли рестораны с большими летними площадками на окраинах. Об этом она сообщила в комментарии Українським Новинам. "Сейчас такая ситуация сложилась, по вчерашнему дню, по сегодняшнему... Выиграли от ослабления карантина рестораны с большими летними площадками, которые находятся на окраинах. Потому что главная проблема - не карантинные меры, а неработающий транспорт", - сказала она. Также выиграли элитные рестораны, посетители которых ездят на автомобилях. Насонова подчеркнула, что в центре города нет потока клиентов, который раньше был. По ее словам, большинство ресторанов, масс-маркет, фаст-фуд, рестораны в торговых центрах ориентированы на пешеходов, которые не могут сейчас добраться к этим заведениям. Эксперт сообщила, что сейчас многие рестораны не открывают летние площадки ввиду того, что нет людей, нет офисных сотрудников, а открываться и обслуживать несколько человек в час невыгодно. При этом если с 25 мая действительно заработает метро в Киеве, рестораны и кафе начнут открываться. Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров разрешил работу летних площадок кафе и ресторанов, а также их работу "на вынос" с 11 мая. При этом обслуживание клиентов в помещениях запрещается. После этого Кабинет Министров увеличил максимальное количество людей, одновременно пребывающих за столиком на летних площадках ресторанов и кафе с 2 до 4. Компания McDonald's Ukraine открыла площадки возле своих заведений и разрешила покупать еду не только водителям транспорта, но и простым покупателям.