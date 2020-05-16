Українці стали активніше шукати роботу, а кількість вакансій зменшилася

В той час, як в Україні з-за карантину зростає безробіття, після введення першого етапу пом'якшення карантину українці активізували пошук роботи. За минулий тиждень на спеціалізованих сайтах зросла кількість резюме. Про це повідомляє Економічний огляд тижня Національного банку України.

Зазначається, що після пом'якшення карантину салони краси, ресторани, заклади торгівлі, сфери обслуговування і культури поступово відновлюють пошук співробітників.

Проте, в огляді наголошується, що кількість нових вакансій все ще нижче докризового у всіх видах діяльності.

Як повідомляли Українські Новини, безробіття зростає. У квітні зареєстровані 100 тис. безробітних.

Раніше Українські Новини писали, доак оформити допомога по частковому безробіттю у вісім кроків: детальна інструкція. Щоб стати на облік онлайн, достатньо відправити через інтернет пакет документів у вибране відділення.

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