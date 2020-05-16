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16 травня 2020, субота, 16:06 13
Суспільство 2020-05-16T18:30:02+03:00
Українські Новини
Українці стали активніше шукати роботу, а кількість вакансій зменшилася

Українці стали активніше шукати роботу, а кількість вакансій зменшилася

Ольга Фандорина
рівень безробіття, безробіття, безробітні, Безробіття в Україні
Безробіття. Фото: mirperemen.net
Безробіття. Фото: mirperemen.net

В той час, як в Україні з-за карантину зростає безробіття, після введення першого етапу пом'якшення карантину українці активізували пошук роботи. За минулий тиждень на спеціалізованих сайтах зросла кількість резюме. Про це повідомляє Економічний огляд тижня Національного банку України.

Зазначається, що після пом'якшення карантину салони краси, ресторани, заклади торгівлі, сфери обслуговування і культури поступово відновлюють пошук співробітників.

Проте, в огляді наголошується, що кількість нових вакансій все ще нижче докризового у всіх видах діяльності.

Як повідомляли Українські Новини, безробіття зростає. У квітні зареєстровані 100 тис. безробітних.

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