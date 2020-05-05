Безработица растет. В апреле зарегистрированы 100 тыс. безработных

В то время, как в Украине из-за карантина растет безработица, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в апреле было зарегистрировано 100 тыс. безработных.

Об этом он сообщил в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV, передают Українськi Новини.

"У нас 100 тыс. безработных зарегистрировались за месяц на бирже", - сказал он.

Шмыгаль отметил, что Кабинет Министров упростил регистрацию безработных - сейчас это можно сделать дистанционно.

Он также сообщил, что правительство готово поддерживать малоимущие семьи и малый и средний бизнес.

Правительство также ведет переговоры с малым и средним бизнесом о сохранении рабочих мест за работниками и о возможной компенсации потерь бизнесу в виде возмещения процентных ставок в банках.

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