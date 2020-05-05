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05 мая 2020, вторник, 11:19 72
Общество 2020-05-05T11:30:01+03:00
Українські Новини
Безработица растет. В апреле зарегистрированы 100 тыс. безработных

Безработица растет. В апреле зарегистрированы 100 тыс. безработных

Анна Рудык
Безработица, регистрация безработных, Безработные, карантин в Украине
Работа. Фото: freepik
Работа. Фото: freepik

В то время, как в Украине из-за карантина растет безработица, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в апреле было зарегистрировано 100 тыс. безработных.

Об этом он сообщил в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV, передают Українськi Новини.

"У нас 100 тыс. безработных зарегистрировались за месяц на бирже", - сказал он.

Шмыгаль отметил, что Кабинет Министров упростил регистрацию безработных -  сейчас это можно сделать дистанционно.

Он также сообщил, что правительство готово поддерживать малоимущие семьи и малый и средний бизнес.

Правительство также ведет переговоры с малым и средним бизнесом о сохранении рабочих мест за работниками и о возможной компенсации потерь бизнесу в виде возмещения процентных ставок в банках.

Ранее Українськi Новини писали, как оформить пособие по частичной безработице в восемь шагов: детальная инструкция. Чтобы встать на учет онлайн, достаточно отправить через интернет пакет документов в выбранное отделение.

Ранее Кабмин выделил 4,7 млрд гривен на выплаты потерявшим работу из-за карантина украинцам

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