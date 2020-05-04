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04 мая 2020, понедельник, 07:00 1352 Инфографика
Финансы 2020-05-04T07:34:41+03:00
Українські Новини
Как оформить пособие по частичной безработице в восемь шагов: детальная инструкция

Как оформить пособие по частичной безработице в восемь шагов: детальная инструкция

Елизавета Кесельман
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Безработица. Фото: mirperemen.net
Безработица. Фото: mirperemen.net

Из-за карантина, который в Украине продлили до 11 мая, большинство людей остались без работы или же временно закрыли предприятия на карантин. В таких случаях правительство предоставляет возможность оформить пособие по частичной безработице, об инструкции которой детально рассказали Государственной службе занятости.

Помощь по частичной безработице могут получить представители малого и среднего бизнеса, которые:

  • остановили или сократили деятельность из-за карантина;
  • платили ЕО в течение 6 месяцев, предшествующих дате остановки или сокращения деятельности, за наемных работников и не прекратили трудовых отношений с ними на момент обращения в ЦЗ.

1) Обратитесь в центр занятости по месту уплаты ЕО для подачи документов

  • Это можно сделать в течение 30 дней с момента остановки / сокращение деятельности. Для уточнения места уплаты ЕО воспользуйтесь "Электронным кабинетом" на сайте ГНС (раздел "Реестры", пункт "Данные о постановке на учет налогоплательщиков")

2) Подготовьте документы:

  • заявление в произвольной форме. В ней укажите принадлежность к малому или среднему бизнесу в соответствии со ст. 55 Хозяйственного кодекса Украины, а также копии документов, заверенных в установленном порядке, по средней численности работников и дохода работодателя за предыдущий календарный год;
  • заверенную работодателем копию приказа с указанием начала остановки, сокращение деятельности;
  • сведения о работниках, у которых возникло право на пособие по частичной безработице на период карантина (укажите фамилию, имя, отчество работника, номер идентификационного кода (или серию и номер паспорт для лиц, которые по религиозным убеждениям отказались от оформления кода)
  • справку об уплате ЕО за последние 6 месяцев, предшествующих остановке / сокращению деятельности, выданную ДПС.

Инструкция получения частичного пособия по безработицеИнструкция получения частичного пособия по безработице

3) Подайте документы в один из удобных для вас способов: через ящик для корреспонденции в ЦЗ (оригинал), через почту (оригинал), через email (сканкопию).

4) Проверка документов центром занятости: длится три рабочих дня.

5) Принятие решения: в течение трех рабочих дней соответствующий областной или Киевский городской ЦЗ должен принять решение о предоставлении помощи.

6) Заключение договора

  • В течение трех рабочих дней с момента положительного решения работодатель и центр занятости заключают договор. Важно! Если работодатель прислал сканкопию документов, то при заключении договора он подает оригиналы.

7) Перевод средств работодателю

  • Ежемесячно работодатель передает ЦЗ перечень лиц, у которых возникло право на помощь. Центр занятости в течение трех рабочих после получения средств на свой счет направляет их работодателю.

8) Выплаты работникам

  • Осуществляются работодателем в течение трех рабочих дней с момента получения средств по отдельной плате.

Как сообщали Українські Новини, чтобы встать на учет онлайн, достаточно отправить через интернет пакет документов в выбранное отделение.

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