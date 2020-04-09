Карантин в Украине. Как оформить пособие по безработице онлайн

В то время, как в Украине на рынке труда уменьшается количество вакансий, украинцы могут встать на учет онлайн. Об этом пишет "Сегодня".

Так, сообщается, чтобы встать на учет, достаточно отправить через интернет пакет бумаг в выбранное отделение:

скан паспорта

скан ИНН-кода

скан трудовой книжки

скан документа об образовании.

Сюда же нужно добавить заявление и номер лицевого счета, куда должны поступить средства. Среди нововведений также значится то, что назначают выплаты с первого дня обращения, а не с восьмого, как это было раньше. Не надо приходить лично и тем, кто уже находится на учете как безработный. "Бесконтактные" изменения будут действовать до конца карантина.

"Поскольку внесены изменения в порядок, поэтому человек не может физически посетить своего специалиста, а мы не принимаем клиентов. Принято решение, что специалисты звонят к клиентам уточняют их намерение, что они будут в статусе зарегистрированного безработного, и только после этого происходит начисление пособия по безработице", - отметила Любовь Бершадская, начальник управления организации предоставления социальных услуг Госслужбы занятости.

Ранее Українські Новини писали о том, как карантин повлиял на рынок труда в Украине.

Также популярностью и спросом начала пользоваться удаленная работа в разных сферах, позволяющая иметь доход в кризисный период.