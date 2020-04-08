В Украине из-за кризиса растет безработица: прогнозируют до 9,4%

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко прогнозирует рост безработицы из-за вызванного коронавирусом экономического кризиса.

Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции, передают Українські Новини.

"Этот кризис стал большим вызовом для всех экономик… Все обращают внимание на 2 фактора: как уберечь людей, и как уберечь экономику", - сказал министр.

При этом Петрашко отметил, что Кабмином были пересмотрены макропоказатели на текущий год.

По его данным, наблюдается рост безработицы из-за данного кризиса.

"Безработица будет как временной, так и постоянной, исходя из тех реалий, которые складываются. Рост безработицы будет до 9,4%", - сказал министр.

Как сообщали Українські Новини, украинцам упростили начисление пособия по безработице.

23 марта министр внутренних дел Арсен Аваков считает необходимым ежемесячно доплачивать 2,5-3 тыс. гривен пособия по вынужденной безработице гражданам на время карантина.



Тем временем доходы госбюджета-2020 планируется урезать с 1 095,580 млрд гривен до 972,635 млрд гривен.