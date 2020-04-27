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27 апреля 2020, понедельник, 13:26 477
Общество 2020-04-27T13:26:15+03:00
Українські Новини
Кабмин выделил 4,7 млрд гривен на выплаты потерявшим работу из-за карантина украинцам

Кабмин выделил 4,7 млрд гривен на выплаты потерявшим работу из-за карантина украинцам

Анна Рудык
Безработица, Карантин, Материальная помощь, Коронавирус, карантин в Украине
Гривна
Гривна

В то время, как в Украине увеличили помощь по безработице, Кабинет министров Украины решил выделить дополнительно 6 млрд гривен Фонду общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы для выплат пособий по безработице и людям, которые потеряли работу временно, из-за карантина. Об этом говорится в сообщении Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Так, сообщается, что на выплаты помощи по безработице правительство потратит 1,27 миллиарда гривен из выделенных 6 млрд. В частности, за эти средства планируется увеличить минимальную сумму выплаты безработным с 650 гривен до 1000 гривен в месяц. Также эти деньги будут направляться на выплаты безработным с 1 дня их регистрации в Службе занятости (раньше нужно было ждать 3 месяца, если увольнение было по собственному желанию).

Остальные более 4,7 миллиарда гривен потратят на поддержку людей, потерявших работу временно из-за карантина. Эти деньги будут выплачивать работодателям за каждый час, на который они вынуждены были сократить рабочее время своим работникам.

Как сообщали Українські Новини, в приложении "Дія" появилась услуга оформления выплат по безработице.

Также на время карантина установлено пособие по частичной безработице


Кроме того, чтобы встать на учет онлайн, достаточно отправить через интернет пакет документов в выбранное отделение.

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