Діти від сурогатних матерів в київському готелі можуть захворіти на коронавірус, - власник клініки Biotex

Власник клініки сурогатного материнства Biotex Альберт Точиловский вважає, що не можна відкидати ризики щодо того, що діти, що знаходяться в готелі в Києві, можуть захворіти на коронавірус.

Про це він сказав в інтерв'ю Українським Новинам.

"У нас поки немає (коронавірусу у цих дітей). Ми робимо тести. У нас конкретно, немає. Я не можу сказати, що 100% ми зможемо діток вберегти, я не можу гарантувати, навіть при дотриманні всіх норм. Може і нянечка принести і так далі. На жаль, я їх тримаю тут в готелі по 3-4 тижні, тобто вони знаходяться цей термін безвилазно, щоб зменшити ризики", - сказав він.

Незважаючи на це, за його словами, ризики, що діти можуть підхопити коронавірус, все одно існують.

Як повідомляли Українські Новини, в клініці БіоТексКом кажуть, що підняли скандал спеціально для притягнення влади до проблеми і організації спеціальних рейсів.

Крім того, кількість малюків від сурогатних матерів в найближчі дні може зрости до сотні.

Тим часом уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба виступає за заборону сурогатного материнства в Україні.