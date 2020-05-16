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16 травня 2020, субота, 12:10 29
Суспільство 2020-05-16T14:45:03+03:00
Українські Новини
Діти від сурогатних матерів в київському готелі можуть захворіти на коронавірус, - власник клініки Biotex

Діти від сурогатних матерів в київському готелі можуть захворіти на коронавірус, - власник клініки Biotex

Анна Рудык
сурогатне материнство, Коронавірус, коронавірус в Києві, Готель Венеція
Немовлята в готелі
Немовлята в готелі "Венеція" Скріншот відео 5 канал

Власник клініки сурогатного материнства Biotex Альберт Точиловский вважає, що не можна відкидати ризики щодо того, що діти, що знаходяться в готелі в Києві, можуть захворіти на коронавірус.

Про це він сказав в інтерв'ю Українським Новинам.

"У нас поки немає (коронавірусу у цих дітей). Ми робимо тести. У нас конкретно, немає. Я не можу сказати, що 100% ми зможемо діток вберегти, я не можу гарантувати, навіть при дотриманні всіх норм. Може і нянечка принести і так далі. На жаль, я їх тримаю тут в готелі по 3-4 тижні, тобто вони знаходяться цей термін безвилазно, щоб зменшити ризики", - сказав він.

Незважаючи на це, за його словами, ризики, що діти можуть підхопити коронавірус, все одно існують.

Як повідомляли Українські Новини, в клініці БіоТексКом кажуть, що підняли скандал спеціально для притягнення влади до проблеми і організації спеціальних рейсів.

Крім того, кількість малюків від сурогатних матерів в найближчі дні може зрости до сотні.

Тим часом уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба виступає за заборону сурогатного материнства в Україні.

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