Несколько дней назад, Омбудсмен Людмила Денисова на своей странице в Facebook заявила, что в социальных сетях и на официальном сайте одной из киевских клиник распространен видеоролик, на котором около 50 детей, которые сейчас находятся в одном из киевских отелей. Все эти дети рождены методом суррогатного материнства для иностранных граждан разных стран. Денисова сразу назвала эту ситуацию скандалом и обратилась к Национальной полиции, Министерству здравоохранения, Министерству социальной политики с требованием о немедленном реагировании, объединении усилий для неотложного совершенствования законодательства в части применения репродуктивных технологий суррогатного материнства для иностранцев и недопущения бесконтрольного вывоза детей за границу. В свою очередь, а Национальной полиции заявляют, что младенцы находятся в отеле "Венеция" при медклинике, поскольку родители-иностранцы не могут въехать в Украину из-за пандемии, поскольку небо над Украиной закрыто. Офис генпрокурора также отреагировал и начал свою проверку.

Українські Новини решили разузнать об этой ситуации у владельца клиники суррогатного материнства Biotex Альберта Точиловского, которая попала в скандальную историю с младенцами. В интервью он рассказал, почему устроил хайп на этой истории, как себя чувствуют дети, в каких условиях они находятся и почему он не может дать никаких гарантий, что они не заболеют коронавирусом.

В каких условиях находятся младенцы?

Конечно в нормальных, у нас бейби-руму уже 6 лет, но он рассчитан, конечно, на 4-8 часов, в зависимости от пакета для родителей. Но так как сложилась ситуация, что нужно было непосредственно круглосуточно за ними установить режим, то мы просто добавили количество медсестер, тем более, что в клинике работы стало в 5 раз меньше. У нас профессиональные медсестры просто перешли из одного отдела в другой. Была проверка Денисовой и Филипишиной, они это все видели. Там хорошие условия для новорожденных, теплые подстилки, которые рассчитаны на 37 градусов и инкубаторы. Была проверка ювенальной юстиции и они видели, какие условия. Все оборудование у нас практически новое, поэтому все условия соблюдаются на высоком уровне, поэтому детям ничего не угрожает.

Какое у них состояние здоровья?

К деткам мы никого не пускаем. Сделали исключение только для вчерашней инспекции Филипишиной и сегодняшнего визита Денисовой. А так, туда заходят одни и те же люди, которые находятся здесь на карантине, безвылазно живут в номерах, поэтому особое внимание уделяется их здоровью.

Была ли раньше похожая ситуация уже?

Чтобы сразу 50 детей, то такого не было. Была ситуация, когда допустим, родителям не выдавали паспорт или другие документы, но все равно они находились здесь. Они могли на 4-8 часов оставить в бейби-руме ребенка, но все равно, он ночевал уже с ними. Но именно такой ситуации… Вы сами понимаете, что это форс-мажор, к которому никто не был готов, я имею ввиду, что в мире не ожидали пандемии коронавируса. Но, как выяснилось, что мы были к этому на 100% готовы.

В таком состоянии будут ли еще долго находится дети, если не будет соответствующей реакции властей?

Уже реакция пошла. У нас сегодня состоялся круглый стол с Денисовой и как она выразилась, что ей неинтересно состояние наших клиник, а интересно, чтобы детки быстрее встретились с родителями. Денисова пообещала, что надавит на МИД, сделает все необходимое, чтобы побыстрее спецразрешения сделали для этих родителей. Честно говоря, многие страны оплошали. Многие страны эти ноты внесли, и родители смогли въехать из Ирландии, Англии и они уже с детками. США очень сильно за это переживала. Посольство звонило нам и требовало, чтобы побыстрее мы составили для них все, чтобы родители могли попасть к своим деткам. На "2" сработали испанцы, мы им звонили, а они сказали, что им это неинтересно, пусть сидят хоть 5 месяцев, не видя детей. Разные страны по-разному сработали. Есть страны, где чиновники очень хорошо сработали. Это первый случай, когда чиновница, которая фактически выступает против суррогатного материнства, но сделала так, чтобы помочь детям. Понятно, что она не очень нас любит, но старается, чтобы судьба детей была решена.

На вашем видео видно, что все дети находятся в одном помещении, в одной комнате…

Нет, мы сделали это специально. У нас была задача – чтобы на нас обратили внимание, на нашу проблему. Вы поймите ситуацию, все транснациональные концерны, автопроизводители попали в проблемы, авиакомпании, средний и малый бизнес никого не интересует даже, в том числе в Европе. Мы со своими маленькими проблемами бегаем и пытаемся решить их, достучаться до кого нужно. Честно говоря, мы "хайпанули", привлекли к себе внимание. Но, это произошло, я считаю, удачно. Теперь вопрос будет решен, и мы добились, что на нас чиновники обратили внимание и сейчас начинается быстрое решение этой проблемы. Пускай у некоторых вызвало это бурю возмущений, но зато проблема будет решена. Иногда приходится кричать.

То есть, дети находятся сейчас в разных комнатах и помещениях?

Там несколько комнат и они большие и просторные с системой вентиляции и очистки.

Врачи их осматривают?

Ну, конечно. У нас несколько терапевтов и несколько неонатологов, мы же работаем в этой сфере уже давно и постоянно сталкиваемся с какими-то проблемами. Тем более, вы же понимаете, что такое преждевременные роды, когда ребенок рождается 1,5 кг или 2 и с этим мы справляемся 10 лет. Мы все эти вопросы знаем в совершенстве.

А как такая ситуация с детьми возможна в условиях карантина?

А вы хотите, чтобы мы все возложили на плечи государства? Я не хочу это делать. У нас это более-менее специализированное и приспособленное помещение, поэтому у нас есть доверенность со стороны родителей, поэтому я принял решение, что мы будем эту ситуацию решать сами. Я взял на себя ответственность, что раз родители доверились нам, то мы сможем проследить за этими детьми. У нас познание во многих иностранных языках, у нас видеокамеры и проходят видеотрансляции и родители видят детей и знают, как ребенок кушает и растет. В условиях коронавируса, государство, к сожалению, мы финансово и программно нагружать не можем. У государства нет ни условий, ни системы суррогатного материнства и общения с детьми, ничего. У нас же все есть. И финансово не хотелось бы, чтобы государство страдало из-за меня.

Сейчас много людей и детей, в том числе, болеют коронавирусом. Нет ли таких случаев среди этих детишек?

У нас пока нет. Мы делаем тесты. У нас конкретно, нет. Я не могу сказать, что 100% мы сможем деток уберечь, я не могу гарантировать, даже при соблюдении всех норм. Может и нянечка принести и так далее. К сожалению, я их держу здесь в отеле по 3-4 недели, то есть они находятся этот срок безвылазно, чтобы сократить риски. Но вы же понимаете, что риски существуют все равно.

Как вы считаете, нужно ли урегулировать суррогатное материнство в Украине то, о чем говорит Омбудсмен Денисова?

Денисова говорит о полном запрете. Я с ней спорил сегодня. Смотрите, то, что некоторые урегулирования нужны я согласен. Меня, конечно, устраивает и текущее положение в Украине. Я согласен с тем, о чем говорят чиновники, что должна быть дорогая лицензия и мы должны платить в бюджет. То есть, те кто в этом участвует должен заплатить хотя бы 3-4 млн гривен и кто будет "хулиганить", сразу теряет это деньги. Есть такое мнение и нам его высказывают. В чем-то я согласен, но в чем-то нет. Но позиция такая, что нужно урегулировать.