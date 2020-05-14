Количество младенцев, которых не могут забрать иностранцы, может вырасти до тысячи, – клиника

В то время, как около полусотни младенцев, рожденных от суррогатных матерей, дожидаются своих родителей в киевском отеле "Венеция", а уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова рассказала, что направила обращение в Национальную полицию, министрам охраны здоровья и социальной политики, чтобы они изучили ситуацию с расположением младенцев, в клинике сообщили, что количество детей, рожденных от суррогатных матерей, может увеличится. Об этом передают Українські Новини.

В клинике сообщили, что сейчас более 100 детей ждут своих родителей в разных похожих центрах. Но если карантин в Украине продлят, количество новорожденных детей может вырасти до тысячи.

Как сообщали Українськi Новини, Генпрокуратура начала изучать дело о пребывание младенцев, рожденных от суррогатных матерей, в киевском отеле.

Омбудсмен Людмила Денисова считает, что суррогатное материнство является проблемой, на которую нужно немедленно реагировать. А предоставление таких услуг иностранцам может нарушать права детей.

Также правоохранители закрыли в Киеве клинику, которая под видом программы суррогатного материнства, продавала детей за границу.