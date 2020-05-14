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14 мая 2020, четверг, 21:26 75
Общество 2020-05-14T22:15:01+03:00
Українські Новини
Детский омбудсмен за запрет суррогатного материнства

Детский омбудсмен за запрет суррогатного материнства

Ярина Вацяк
Дети, Младенцы, Николай Кулеба, Сурогатное материнство, Отель Венеция
Беременность. Фото: pixabay.com
Беременность. Фото: pixabay.com

Уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба выступает за запрет суррогатного материнства в Украине в то время, как около полусотни младенцев, рожденных от суррогатных матерей, дожидаются своих родителей в киевском отеле "Венеция".

Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24", передают Українськi Новини.

"Я буду настраивать на запрете. Тут не нужен особенный закон", - написал он.

Кулеба сравнил суррогатное материнство для иностранных граждан с торговлей детьми.

При этом он отметил возможность в дальнейшем общественных обсуждений перспективы разрешения суррогатного материнства исключительно для украинских граждан.

Он подчеркнул, что запрет суррогатного материнства коснулся таких стран, как Индия и Таиланд.

Кулеба отметил, что вместе с детьми, находящимися в отеле "Венеция", там также пребывают новые родители 15 младенцев - иностранцы, которые не могут выехать из Украины.

У большинства детей уже есть свидетельство о рождении, и они зарегистрированы в Украине.

Как сообщали Українськi Новини,  уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова рассказала, что направила обращение в Национальную полицию, министрам охраны здоровья и социальной политики, чтобы они изучили ситуацию с расположением младенцев, в клинике сообщили, что количество детей, рожденных от суррогатных матерей, может увеличится.

Омбудсмен Людмила Денисова считает, что суррогатное материнство является проблемой, на которую нужно немедленно реагировать. А предоставление таких услуг иностранцам может нарушать права детей.

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