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14 травня 2020, четвер, 20:17 6
Економіка 2020-05-14T20:45:01+03:00
Українські Новини
"Укренерго" прогнозує зниження виробництва електроенергії

"Укренерго" прогнозує зниження виробництва електроенергії

Ярина Вацяк
Електроенергія, ТЕЦ, Укренерго, ТЕС, виробництво електроенергії, ГАЕС, ГЕС
Укренерго. Фото: slovoidilo.ua
Укренерго. Фото: slovoidilo.ua

Національна енергетична компанія "Укренерго" прогнозує зниження виробництва електроенергії на 7,06% або на 10,877 млрд кВт-год до 143,090 млрд кВт-год в 2020 році, порівняно з аналогічним показником минулого року.

Про це під час онлайн-брифінгу повідомив виконуючий обов'язки голови правління компанії Володимир Кудрицький, передають Українські Новини.

Згідно з прогнозами компанії, виробництво електроенергії атомними електростанціями (АЕС) скоротиться на 11,2% або на 9,303 млрд кВт-год до 73,7 млрд кВт-год, виробництво тепловими електростанціями (ТЕС) скоротиться на 13,45% або на 6,043 млрд кВт-год до 38,872 млрд кВт-год, при цьому виробництво електроенергії теплоелектроцентралями (ТЕЦ) збільшиться на 2,2% до 11,108 млрд кВт-год.

За прогнозами "Укренерго", гідроакумулючі і гідро-електростанції (ГАЕС і ГЕС) скоротять виробництво електроенергії на 19,3% або на 1,52 млрд кВт-год до 6,349 млрд кВт-год.

У свою чергу в 2020 році компанією очікується збільшення виробництва електроенергії з відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) в 2 рази або на 5,833 млрд кВт-год до 11,375 млрд кВт-год, порівняно з 2019 роком.

Як повідомляли Українські Новини, у квітні виробництво дорогою "зеленої" електроенергії збільшилась в два рази, поки дешевої скоротилося.

За останні три місяці учасники ринку електроенергії накопичили "колосальні борги. Заборгованість населення перед постачальниками електроенергії становить 4,7 млрд грн.

Раніше в. о. міністра енергетики Ольга Буславец заявила, що скорочення атомної генерації – вимушений крок.

Тим часом, ціна на електроенергію в Україні в рази вище, ніж в Європі.

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