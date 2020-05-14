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14 травня 2020, четвер, 17:25 5
Економіка 2020-05-14T17:38:53+03:00
Українські Новини
Гривня на міжбанку зростає третій день поспіль

Гривня на міжбанку зростає третій день поспіль

Надежда Комендантова
НБУ, курс гривні, Міжбанк, Гривня
Курс гривні.
Курс гривні.

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після після зміцнення в середу на 7 коп. в четвер зміцнився на 1 коп. до 26,67 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 26,67-26,71 UAH/USD, потім котирування звузилися до 26,67-26,69 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 12,34% з 23,74 UAH/USD до 26,67 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, в той час, як за тиждень, з 30 квітня по 8 травня, курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився на 16,86% до 27,0563 UAH/USD, економіст прогнозує плаваючий курс долара, який за оптимістичним сценарієм зросте до 30 гривень за долар.

Також Європейський банк реконструкції і розвитку прогнозує падіння ВВП України на 4,5% в 2020 році, в той час, як МВФ погіршив прогноз ВВП України, за зростання у 3% на зниження 7,7%.

Тим часом експерти банківської сфери прогнозують, що в травні можуть бути коливання на валютному ринку. Це пов'язано з глобальною кризою через пандемію коронавіруса.

 

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