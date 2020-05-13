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13 мая 2020, среда, 09:49 669
Экономика 2020-05-13T11:15:02+03:00
Українські Новини
ЕБРР прогнозирует падение ВВП Украины на 4,5% в этом году из-за коронавируса

ЕБРР прогнозирует падение ВВП Украины на 4,5% в этом году из-за коронавируса

Валерия Драгомирова
ЕБРР, Коронавирус, падение ВВП, ВВП Украины
ВВП. Фото: inpress.ua
ВВП. Фото: inpress.ua

Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует падение ВВП Украины на 4,5% в 2020 году, в то время, как МВФ ухудшил прогноз ВВП Украины с роста в 3% на снижение в 7,7%. 

Об этом говорится в сообщении ЕБРР, передают Українські Новини.

"ВВП Украины упадет на 4,5% в 2020 году в результате глобальных потрясений, связанных с коронавирусом… Банк ожидает, что экономика Украины восстановится до 5,0% в 2021 году", - говорится в нем.

В докладе ЕБРР о региональных экономических перспективах отмечается высокая стоимость рефинансирования долга на международных финансовых рынках для Украины.

Сочетание сокращения внешнего и внутреннего спроса из-за мер общественного здравоохранения, принятых для сдерживания распространения коронавируса, сказалось на секторах производства и услуг.

Банк объясняет, что макрофинансовые основы остаются относительно сильными и способны поглощать внешние шоки при рекордно высоком уровне иностранных резервов и самой низкой учетной ставке в течение шести лет.

В докладе отмечается, что экономики в регионах ЕБРР могут сократиться в среднем на 3,5% в этом году, а в 2021 году возможен отскок на 4,8%.

Как сообщали Українські Новини, в январе 2020 года Национальный банк прогнозировал роста ВВП 3,5% в 2020 году, а также прогнозировал, что в течение большей части 2020 инфляция будет находиться ниже целевого диапазона 5% ± 1 п. п.

 

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ЕБРР прогнозирует падение ВВП Украины на 4,5% в этом году из-за коронавируса
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