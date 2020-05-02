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02 мая 2020, суббота, 06:00 5992
Финансы 2020-05-02T06:00:01+03:00
Українські Новини
Что будет с гривной в мае: банкиры прогнозируют валютные карусели

Что будет с гривной в мае: банкиры прогнозируют валютные карусели

Ярина Вацяк
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Курс валют
Курс валют

В то время, как пятую неделю подряд курс продажи наличного доллара понизился в обменных пунктах киевских банков на 17,47 коп. до 27,2249 UAH/USD, курс покупки понизился на 11,75 коп. до 26,8691 UAH/USD, в Национальном банке Украине констатируют, что под конец апреля колебания обменного курса гривны вместе с интересом к нему снизились до докризисных уровней.

Ситуация на валютном рынке стабилизировалась ценой потери $2 млрд резервов НБУ. Банкиры сделали свои прогнозы на ближайший месяц, пишет "НВ Бизнес".

Начавшийся из-за пандемии коронавируса глобальный кризис спровоцировал распродажи инвесторами рисковых активов. В категорию рисковых попадают и украинские облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ). Продавая активы, среди которых были и ОВГЗ, иностранные инвесторы (нерезиденты) покупают валюту на локальном рынке, чтобы вывести ее на свои зарубежные счета. Это оказывает давление на курс нацвалюты.

Однако наибольший панический спрос на валюту в начале пандемии был не у нерезидентов, а со стороны украинского бизнеса и населения. В итоге, чтобы уберечь гривну от резкого обесценивания, НБУ удовлетворил этот спрос, продав более $2 млрд на межбанковском валютном рынке через интервенции и аукционы.

Банковскому регулятору удалось достичь цели — курс национальной валюты стабилизировался. Гривна с момента начала кризиса в марте обесценилась не более чем на 9% - с 24,7 грн/$ в начале марта, остановившись на отметке 27 грн/$ в конце апреля. Регулятор даже вновь начал покупать валюту в апреле.

Банкиры утверждают, что в последнем месяце весны ожидаются колебания курса из-за погашения государственных долгов.

"В мае предстоят существенные долговые выплаты, поэтому возможны курсовые всплески. Ну и, конечно, если карантин закончится, мы увидим восстановление спроса на валюту. Однако, ждать уверенного и продолжительного роста курса доллара в мае похоже не стоит", — считает Олег Ропяк из банка Пивденный.

Антон Коваленко из ОТП Банка ожидает, что после окончания карантина начнет расти интерес к валюте со стороны импортеров. Кроме этого, "крупное погашение (госдолга — Ред.) в начале мая, также есть ожидания выплаты НДС. Все эти процессы могут вызвать рост доллара, но после второй половины мая ожидаем обратное движение, если не будет паники на рынке и проблем с пандемией", — сказал он. По его прогнозу, курс гривны будет находиться в коридоре 27−27,5 грн/$.

"В начале мая планируется очередное крупное погашение ОВГЗ, а также со снятием карантина должны оживиться импортёры, что может спровоцировать возврат курса к уровню 27,30/27,40, но к началу лета мы все же ожидаем плавное снижение и не исключаем что в летние месяцы доллар вернётся к отметке 26,50", — резюмировал Юрий Гриненко из Райффайзен Банк Аваль.

Как сообщали Українські Новини, перед майскими выходными на межбанковском валютном рынке курс гривны в четверг снизился на 2 коп. до 26,96 UAH/USD после укрепления курса в среду на 7 коп.

 Ранее экономисты советовали покупать валюту для накоплений и удержаться от того, чтобы сдавать ее. 

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