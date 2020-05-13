Гривна укрепляется второй день подряд: курс нацвалюты на межбанке в среду

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после после укрепления во вторник на 8 коп. в среду укрепился на 7 коп. до 26,68 UAH\/USD. Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка. По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 26,69-26,70 UAH\/USD, затем котировки выросли до 26,70-26,73 UAH\/USD, после чего установились на уровне 26,66-26,69 UAH\/USD. С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 12,38% с 23,74 UAH\/USD до 26,68 UAH\/USD. Как сообщали Українськi Новини, в то время, как за неделю, с 30 апреля по 8 мая, курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 16,86 коп. до 27,0563 UAH\/USD, экономист прогнозирует плавающий курс доллара, который за оптимистическим сценарием вырастет до 30 гривен за доллар. Тем временем в среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 12 мая на 5,42 коп. до 27,0169 UAH\/USD, курс покупки понизился на 9,01 коп. до 26,6760 UAH\/USD.