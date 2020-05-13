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  • Гривна укрепляется второй день подряд: курс нацвалюты на межбанке в среду
13 мая 2020, среда, 18:00 223
Экономика 2020-05-13T18:45:02+03:00
Українські Новини
Гривна укрепляется второй день подряд: курс нацвалюты на межбанке в среду

Гривна укрепляется второй день подряд: курс нацвалюты на межбанке в среду

Надежда Комендантова
Гривна, Курс гривны, Межбанк, курс гривны к доллару, курс на межбанке
Гривна.
Гривна.

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после после укрепления во вторник на 8 коп. в среду укрепился на 7 коп. до 26,68 UAH/USD. 

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка. 

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 26,69-26,70 UAH/USD, затем котировки выросли до 26,70-26,73 UAH/USD, после чего установились на уровне 26,66-26,69 UAH/USD. 

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 12,38% с 23,74 UAH/USD до 26,68 UAH/USD.   

Как сообщали Українськi Новини, в то время, как за неделю, с 30 апреля по 8 мая, курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 16,86 коп. до 27,0563 UAH/USD, экономист прогнозирует плавающий курс доллара, который за оптимистическим сценарием вырастет до 30 гривен за доллар.

Тем временем в среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 12 мая на 5,42 коп. до 27,0169 UAH/USD, курс покупки понизился на 9,01 коп. до 26,6760 UAH/USD.

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