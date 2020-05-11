Наличный доллар в киевских обменниках продолжает падать

После падения курса продаж наличного доллара перед майскими праздниками, продажа иностранной валюты в обменных пунктах киевских банков продолжала снижаться шестую неделю подряд и достигла значения 27,0563 UAH/USD, а покупки – 26,7191 UAH/USD. Такие данные сообщает BIN.ua, передают Українські Новини.

С 30 апреля по 8 мая курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 16,86 коп. до 27,0563 UAH/USD.

Курс покупки наличного доллара в киевских обменниках на протяжении этого периода снизился на 15,00 коп. до 26,7191 UAH/USD.

Также снизился средний курс покупки евро в период с 30 апреля по 8 мая на 23,53 коп. до 28,6880 UAH/EUR. Курс продажи упал на 27,02 коп. до 29,2229 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро Российский рубль (10) Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний курс на 8 мая 26,7191 27,0563 28,6880 29,2229 3,1600 3,6900 По сравнению с 30 апреля -0,1500 -0,1686 -0,2353 -0,2702 0,0100 -0,0100

Как сообщали Українські Новини, Национальный Банк укрепил гривну почти на 13 копеек.

Национальный Банк скупил на межбанке 115,5 млн. долларов по единому курсу.