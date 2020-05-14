Двоє українських військових загинуло в зоні ООС на планових заняттях

Двоє українських військовослужбовців загинули під час планових занять у районі проведення операції Об'єднаних сил 13 травня. Про це йдеться в повідомленні штабу ООС, передають Українські Новини. "Вчора, 13 травня, під час планових занять у районі проведення операції Об'єднаних сил загинули двоє військовослужбовців", - сказано в ньому. Наголошується, що на місці події працюють представники військової служби правопорядку та правоохоронних органів, обставини з'ясовуються. Командування Об'єднаних сил висловлює глибокі співчуття рідним і близьким загиблих воїнів. Як повідомляли Українські Новини, 13 травня бойовики 9 раз обстріляли позиції сил ООС, 2 військових поранені та 1 загинула. 12 травня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил бойовики 9 разів порушили режим припинення вогню, поранений один український військовий. 11 травня на Донбасі бойовики 6 разів обстріляли позиції сил ООС і понесли втрати. А в День пам'яті і примирення бойовики 7 раз обстріляли позиції сил ООС, 4 військових поранені. Штаб Операції об'єднаних сил опублікував відеодоказ вбивства українського військового сержанта Володимира Федченко російським снайпером на Донбасі.