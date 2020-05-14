На Донбассе в бою погиб боец ВСУ, еще двое получили ранения

Вчера, 13 мая, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики девять раз нарушили режим прекращения огня. Погиб один украинский военный, еще двое - получили ранения. Об этом говорится в сообщении штаба ООС.

Так, сообщается, что противник обстрелял позиции ОС из запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку Гнутово, Талаковки и Широкино противник обстреливал наши позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

А в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг вблизи Крымского дважды открывал огонь из запрещенных минскими соглашениями минометов 120-го калибра, в общем выпустив 20 мин, а также автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения. К сожалению, еще один украинский защитник получил ранения, несовместимые с жизнью. Командование Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего героя … По данным разведки, 13 мая военнослужащие Вооруженных Сил Украины ранили трех российских оккупантов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала текущих суток вооруженные формирования РФ 5 раз нарушили режим прекращения огня. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Как сообщали Українські Новини, 12 мая на Донбассе боевики ранили одного бойца ВСУ и лишились пятерых "бойцов".

Также 11 мая на Донбассе боевики 6 раз обстреляли позиции сил ООС и понесли потери.