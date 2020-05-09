В День памяти и примирения боевики 7 раз обстреляли позиции сил ООС, 4 военных ранены

После того, как боевики накануне ранили троих украинских военнослужащих, оккупанты 7 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) 8 мая, 4 украинских военнослужащих ранены. Об этом говорится в сообщении ООС в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини. "За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных "минскими договоренностями" минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, БПЛА, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сказано в нем. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник вел огонь по украинским позициям вблизи Марьинки, Каменки, Широкино, Авдеевки и Песков. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики обстреляли украинские позиции вблизи Орехово и Крымского. Вследствие вражеских обстрелов 4 военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Подразделения ООС ответили из штатного вооружения. По данным разведки, 8 мая украинские военнослужащие уничтожили 1 российского оккупанта и еще 2 ранили. С начала текущих суток боевики обстреляли Крымское и Хутор Свободный. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет. Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Как сообщали Українськi Новини, штаб Операции объединенных сил опубликовал видеодоказательство убийства украинского военного сержанта Владимира Федченко российским снайпером на Донбассе. Корабельно-катерные подразделения Объединенных сил провели стрельбы в акватории Азовского моря.