В День памяти и примирения боевики 7 раз обстреляли позиции сил ООС, 4 военных ранены

После того, как боевики накануне ранили троих украинских военнослужащих, оккупанты 7 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) 8 мая, 4 украинских военнослужащих ранены.

Об этом говорится в сообщении ООС в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных "минскими договоренностями" минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, БПЛА, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сказано в нем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник вел огонь по украинским позициям вблизи Марьинки, Каменки, Широкино, Авдеевки и Песков.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики обстреляли украинские позиции вблизи Орехово и Крымского.

Вследствие вражеских обстрелов 4 военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

Подразделения ООС ответили из штатного вооружения.

По данным разведки, 8 мая украинские военнослужащие уничтожили 1 российского оккупанта и еще 2 ранили.

С начала текущих суток боевики обстреляли Крымское и Хутор Свободный.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Как сообщали Українськi Новини, штаб Операции объединенных сил опубликовал видеодоказательство убийства украинского военного сержанта Владимира Федченко российским снайпером на Донбассе.

Корабельно-катерные подразделения Объединенных сил провели стрельбы в акватории Азовского моря.