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13 мая 2020, среда, 08:27 395
Силовые структуры 2020-05-13T09:15:02+03:00
Українські Новини
На Донбассе боевики ранили одного бойца ВСУ и лишились пятерых "бойцов"

На Донбассе боевики ранили одного бойца ВСУ и лишились пятерых "бойцов"

Анна Рудык
война на Донбассе, ООС, Ситуация в зоне ООС, обстрелы в зоне ООС
ООС. Фото: facebook.com/pressjfo.news
ООС. Фото: facebook.com/pressjfo.news

Вчера, 12 мая, в зоне проведения операции Объединенных сил боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня, ранен один украинский военный. Об этом говорится в сообщении штаба ООС.

Так, сообщается, что противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. 

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" у Павлополя и дважды вблизи Старогнатовки противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг дважды обстрелял защитников Крымского, использовав минометы калибра 120 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения … По данным разведки, 12 мая украинские военнослужащие ранили пять российских оккупантов", - говорится в сообщении.

Также с начала текущих суток в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" у Гнутово противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Как сообщали Українські Новини, 11 мая на Донбассе боевики 6 раз обстреляли позиции сил ООС и понесли потери.

А в День памяти и примирения боевики 7 раз обстреляли позиции сил ООС, 4 военных ранены.

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