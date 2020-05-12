На Донбассе боевики 6 раз обстреляли позиции сил ООС и понесли потери

Боевики 6 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) в понедельник, 11 мая, потерь среди украинских военнослужащих нет.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС.

"За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из гранатометов различных систем, вооружения боевых машин пехоты, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Украинские подразделения действовали адекватно обстановке и принимали необходимые меры по подавлению огневых средств противника. Прицельным огнем Объединенные силы решительно пресекали все провокации врага", - сказано в нем.

Обстрелы зафиксированы неподалеку Павлополя, Авдеевки, Красногоровки, Старогнатовки и Пивденного.

"Потерь среди наших защитников в результате вражеских обстрелов не было. Военнослужащие Объединенных сил четко дали понять захватчикам, что такие преступные действия без ответа не останутся. Прицельным огнем украинские защитники заставили оккупантов свернуть свою вооруженную активность", - говорится в сообщении.

По данным разведки, 11 мая 1 боевик убит и 2 ранены.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - сказано в сообщении.

Случаи заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксированы.

С начала текущих суток боевики открывали огонь по окрестностям Крымского.

"Применили 120-мм миномет, станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Военнослужащие Объединенных сил применили дежурные огневые средства в ответ на нарушения, вследствие чего враждебные провокации прекратились", - говорится в сообщении.

За текущие сутки потерь среди украинских военных нет.

Как сообщали Українські Новини, в День памяти и примирения боевики 7 раз обстреляли позиции сил ООС, 4 военных ранены.

Ранее на Донбассе боевики устроили провокации и лишились двоих "бойцов".