подписаться на рассылку
26.65 27.11
28.7 29.35
˟
12 мая 2020, вторник, 09:04 636
Силовые структуры 2020-05-12T10:30:02+03:00
Українські Новини
На Донбассе боевики 6 раз обстреляли позиции сил ООС и понесли потери

На Донбассе боевики 6 раз обстреляли позиции сил ООС и понесли потери

Елена Новикова
Обстрелы, ООС, Ситуация в зоне ООС, обстрелы на Донбассе, обстрелы в зоне ООС
Военные. Фото: Facebook/ООС
Военные. Фото: Facebook/ООС

Боевики 6 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) в понедельник, 11 мая, потерь среди украинских военнослужащих нет.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС. 

"За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из гранатометов различных систем, вооружения боевых машин пехоты, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Украинские подразделения действовали адекватно обстановке и принимали необходимые меры по подавлению огневых средств противника. Прицельным огнем Объединенные силы решительно пресекали все провокации врага", - сказано в нем.

Обстрелы зафиксированы неподалеку Павлополя, Авдеевки, Красногоровки, Старогнатовки и Пивденного.

"Потерь среди наших защитников в результате вражеских обстрелов не было. Военнослужащие Объединенных сил четко дали понять захватчикам, что такие преступные действия без ответа не останутся. Прицельным огнем украинские защитники заставили оккупантов свернуть свою вооруженную активность", - говорится в сообщении.

По данным разведки, 11 мая 1 боевик убит и 2 ранены.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - сказано в сообщении.

Случаи заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксированы.

С начала текущих суток боевики открывали огонь по окрестностям Крымского.

"Применили 120-мм миномет, станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Военнослужащие Объединенных сил применили дежурные огневые средства в ответ на нарушения, вследствие чего враждебные провокации прекратились", - говорится в сообщении.

За текущие сутки потерь среди украинских военных нет.

Как сообщали Українські Новини, в День памяти и примирения боевики 7 раз обстреляли позиции сил ООС, 4 военных ранены.

Ранее на Донбассе боевики устроили провокации и лишились двоих "бойцов".

Больше новостей о: Обстрелы ООС Ситуация в зоне ООС обстрелы на Донбассе обстрелы в зоне ООС

Боевики открыли огонь из гранатомета и пулеметов в...
Боевики обстреляли из гранатометов жилые дома в Лу...
В День памяти и примирения боевики 7 раз обстрелял...
Боевики устроили провокации на Донбассе и понесли ...
В Украине второй день подряд снижается количество новых зараженных коронавирусом
Сегодня 62-й день карантина. До его окончания осталось 10 дней
Новости
Алексей Кавылин инициировал сбор лучших практик дистанционного обучения для создания образовательной online программы 10:31
За прошедшие сутки количество проведенных ПЦР-тестов на коронавирус увеличилось на 10% 10:31
Грозы, град и заморозки. Спасатели предупреждают о непогоде в Киеве и области 10:18 Карта
Карантин будет продлен после 22 мая, — Шмыгаль 09:46
В ВСУ зарегистрировано 5 новых случаев заражения коронавирусом 09:44
больше новостей
С сегодняшнего дня в Украине ослабляют карантин: что разрешат 06:15 Инфографика
Заморозки, шквалы и град: в Украине объявили штормовое предупреждение 21:34
С понедельника открываются парикмахерские и салоны красоты: требования безопасности 12:30 Инфографика
Доллар по 30 - оптимистичный сценарий, - экономист 05:50
Пенсии повысят в среднем на 280 гривен: как вычислить надбавку самому по формуле 05:30 Инфографика
больше новостей
Буславец считает, что "зеленая" энергетика дестабилизирует энергосистему Украины 22:26
С сегодняшнего дня в Украине ослабляют карантин: что разрешат 06:15 Инфографика
Украина запрещает выезд своих граждан без разрешения МИД, - посольство Великобритании 12:00
Бывший активист Азова рассказал, как финансируется Нацкорпус: стоимость акции - 3 миллиона 18:38
Заморозки, шквалы и град: в Украине объявили штормовое предупреждение 21:34
больше новостей
Карантин будет продлен после 22 мая, — Шмыгаль
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok