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07 мая 2020, четверг, 20:03 519
Политика 2020-05-07T20:19:09+03:00
Українські Новини
Штаб ООС обнародовал видео убийства украинского воина российским снайпером

Штаб ООС обнародовал видео убийства украинского воина российским снайпером

Ярина Вацяк
Боевики, ВСУ, Снайпер, Российские военные, война на Донбассе, ООС, Российские снайперы

Штаб Операции объединенных сил опубликовал видеодоказательство убийства украинского военного сержанта Владимира Федченко российским снайпером на Донбассе в то время, как боевики ранили 6 украинских военнослужащих 7 мая.

Об этом говорится в сообщении на странице Операции объединенных сил в социальной сети Facebook.

"Установлено очередные доказательства непосредственного участия военнослужащих вооруженных сил РФ в войне на Донбассе. Объединенными силами оперативным путем получено видео работы подразделения снайперов ФСБ Российской Федерации, снятое непосредственно самими русскими спецназовцами, во время огневого поражения украинских воинов", - говорится в нем.

Отмечается, что именно эта группа 27 февраля этого года убила украинского героя - младшего сержанта Владимира Федченко.

Также в штабе сообщили, что в дальнейшем будет раскрыто имена, фамилии и должности военнослужащих Российской Федерации, участвующих в убийстве украинских воинов.

Это видео передано в Службу безопасности Украины в качестве доказательных материалов российской агрессии.

Как сообщали Українськi Новини, 6 мая боевики 8 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС), один украинский военнослужащий ранен.

1 мая на Донбассе также зафиксировали работу снайпера. 

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