Штаб ООС обнародовал видео убийства украинского воина российским снайпером

Штаб Операции объединенных сил опубликовал видеодоказательство убийства украинского военного сержанта Владимира Федченко российским снайпером на Донбассе в то время, как боевики ранили 6 украинских военнослужащих 7 мая.

Об этом говорится в сообщении на странице Операции объединенных сил в социальной сети Facebook.

"Установлено очередные доказательства непосредственного участия военнослужащих вооруженных сил РФ в войне на Донбассе. Объединенными силами оперативным путем получено видео работы подразделения снайперов ФСБ Российской Федерации, снятое непосредственно самими русскими спецназовцами, во время огневого поражения украинских воинов", - говорится в нем.

Отмечается, что именно эта группа 27 февраля этого года убила украинского героя - младшего сержанта Владимира Федченко.

Также в штабе сообщили, что в дальнейшем будет раскрыто имена, фамилии и должности военнослужащих Российской Федерации, участвующих в убийстве украинских воинов.

Это видео передано в Службу безопасности Украины в качестве доказательных материалов российской агрессии.

Как сообщали Українськi Новини, 6 мая боевики 8 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС), один украинский военнослужащий ранен.

1 мая на Донбассе также зафиксировали работу снайпера.