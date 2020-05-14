Дитячі садки можуть відкрити після 22 травня, - МОЗ

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляє, що з 22 травня можуть поновитися спортивні змагання, відкритися готелі й може відновитися робота громадського транспорту.

Про це він повідомив під час брифінгу, передають Українські Новини.

"Які саме пом'якшення ми плануємо з 22 травня? Це дозвіл на проведення спортивних змагань (але, звичайно, без глядачів). Це відкриття готелів, крім хостелів, без функціонування ресторанів і спортивних закладів. Це зовнішнє незалежне оцінювання. Також буде відповідний дозвіл на громадський транспорт і на дошкільні навчальні заклади", - сказав він.

Степанов повідомив, що відповідні пропозиції будуть прийняті на найближчому засіданні уряду.

Він зазначив, що всі етапи пом'якшення карантину розраховані, виходячи з проміжку в 10 днів.

"Це той термін, за який ми можемо на основі аналізу інформації чітко визначитися, що ми готові до переходу до іншого етапу", - прокоментував міністр.

Степанов наголосив, що всі етапи будуть впроваджуватися за формулою адаптивного карантину.

А ось раніше заступник міністра охорони здоров'я і головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, за яких умов можливе відновлення роботи дитсадків в Україні після карантину.

Також до введення карантину в школах і дитсадках Києва дітям вимірювали температуру щоранку.

Також київська влада запустили онлайн дитячий садок з 20 квітня і на період карантину в той час, в Україні з 6 квітня стартував проект "Всеукраїнська школа онлайн".

А після того, як у столичній Нацполиции заявили, що в Куренівському районі за анонімною наводкою "накрили" приватний дитсадок, батьки дітей створили групу в соцмережі Facebook у підтримку господарів нелегально садка і стверджують, що колишній чиновник, який живе по сусідству, звернувся до правоохоронців із-за того, що йому заважають діти.