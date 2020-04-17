Киев запустил онлайн детский сад

Киевские власти запустили онлайн детский сад с 20 апреля и на период карантина в то время, как в Украине с 6 апреля стартовал проект "Всеукраинская школа онлайн".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской госадмиистрации, передают Українськi Новини.

Детски сад онлайн стартует на базе платформы эмоциональной поддержки киевлян.

Квалифицированные и опытные воспитатели предложат три активности в день продолжительностью 30 минут каждая для детей от 4 до 6 лет.

На платформе эмоциональной поддержки можно получить эмоционально-психологическую помощь и консультации специалистов и тренеров образовательного хаба Киева.

Кроме того, платформа предлагает различные онлайн курсы, спортивные онлайн тренировки.

Также можно осуществить виртуальные экскурсии по музеям столицы, посмотреть спектакли некоторых театров.

Городская власть призывает соблюдать противоэпидемические ограничения, введенные в столице, и не выходить из дома без крайней необходимости.

Как сообщали Українськi Новини, Министерство образования призывает школы не проводить последний звонок и выпускной вечер.

Тем временем, "Школу онлайн" снимают специалисты "Квартала 95", "Мамахохотала", Patriot и каналов за деньги благотворителей.

Ранее в Украине продлили карантин и введели чрезвычайную ситуацию вовсех областях.