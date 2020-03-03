В школах и детсадах Киева детям будут измерять температуру каждое утро

Мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко поручил департаментам образования и здравоохранения КГГА измерять температуру воспитанникам детских садов и ученикам школ каждое утро из-за угрозы коронавирусной инфекции, которую уже зафиксировали у жителя Черновицкой области.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передают Українські Новини.

"Я поручил департаментам образования и здравоохранения КГГА организовать измерения каждое утро температуру всем воспитанникам детских садов и ученикам столичных школ", - написал он.

Кличко отметил, что в Киеве на готовности 2 специализированные бригады экстренной медицинской помощи для транспортировки лиц с подозрением на коронавирус.

Он рассказал, что автомобили медпомощи дезинфицируют дважды в день.

Дезинфицирующими средствами также ежедневно обрабатывают весь общественный транспорт столицы перед выходом на линию.

Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров создал информационную страницу с актуальной информацией о коронавирусной инфекции.

Тем временем, на карантин также отправили 35 человек в связи с первым случаем заболевания.