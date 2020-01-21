Родители детей заявили, что нелегальный детский сад в Киеве закрыли из-за жалобы бывшего чиновника, - СМИ

После того, как в столичной Нацполиции заявили, что в Куреневском районе по анонимной наводке "накрыли" частный детсад, родители детей создали группу в соцсети Facebook в поддержку хозяев нелегально садика и утверждают, что бывший чиновник, который живет по соседству, обратился к правоохранителям из-за того, что ему мешают дети.

Родители детей заручаются поддержкой адвокатов и народных депутатов, пишет "КП в Украине".

"Это не садик, мы просто приводим детей к подруге. А сосед у нее бывший чиновник, ему не нравится, что дети гуляют на улице. Вот он, наверное, и позвонил в полицию. Полицейские ворвались в дом, не предъявив ордер на обыск. Малыши очень испугались", - рассказывает мама одного из детей Дарья Каптюх.

Хозяйку дома называют Мариной, говорят, что она хороший педагог и психолог. Территорию частного дома родители именуют "дружественным пространством" для детей. Марина обеспечивала дошколятам присмотр и занятия. Ей помогали родственники.

"Дети были в гостях, это не садик. Нельзя закрывать садик там, где его нет! Зато можно ворваться в частный дом без повода и напугать детей! Понятно, что мы туда их водить больше не будем", - настаивает Олесь Катруца, который тоже водил ребенка к Маринке.

Издание отмечает, что возможно, друзья Марины что-то скрывают. Хозяйке дома и ее помощницам грозит ни много ни мало – до 10 лет заключения. Полиция открыла уголовное производство по ч.3 с. 146 Уголовного кодекса – "Незаконное лишение свободы или похищение человека".

Как сообщали Українські Новини, жители Подола вызверились на полицию, которая похвасталась, как накрыла частный детсад.