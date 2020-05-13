Після карантину можуть не відкритися 5-10% ресторанів, — директор "Ресторанного консалтингу"

Директор компанії "Ресторанний консалтинг" Ольга Насонова прогнозує, що після карантину, який продовжили до 22 травня, можуть не відкритися 5-10% ресторанів.

Про це вона повідомила у коментарі Українським Новинам.

"Закриються, тобто, не відкриються після карантину від 5 до 10% закладів. Але це ті заклади, які і до карантину відчували себе погано, які були або збитковими, або з дуже малим прибутком, або ресторани, які вже застаріли", - сказала вона.

За словами Експерта, масового закриття ресторанів зараз не буде.

Також вона прогнозує скорочення доставки з ресторанів.

"Я так бачу, що, коли ресторани відкриються, доставка впаде, тому що люди вже скучили за ресторанами і кафе. Вони будуть приходити і сидіти і їсти в ресторанах", - прокоментувала Вона.

При цьому приблизно 20% клієнтів може залишатися страх перед зараженням коронавірусом, що на деякий час вплине на потік відвідувачів.

Як повідомляли Українські Новини, Насонова заявила, що від пом'якшення карантину виграли ресторани з великими літніми майданчиками на околицях, а також те, що рекомендації МОЗ по роботі ресторанів виконати можна, але проблематично.

Крім того, Кабмін прослабил обмеження для відвідування літніх терас ресторанів і кафе.