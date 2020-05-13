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13 мая 2020, среда, 18:46 9
Общество 2020-05-13T18:46:28+03:00
Українські Новини
Рекомендации Минздрава по работе ресторанов исполнить можно, но проблематично, - ресторатор

Рекомендации Минздрава по работе ресторанов исполнить можно, но проблематично, - ресторатор

Елена Новикова
Минздрав, Кафе, рестораны, Смягчение карантина, Ольга Насонова, Ресторанный консалтинг
Летняя площадка кафе. Фото: Pixabay
Летняя площадка кафе. Фото: Pixabay

Директор компании "Ресторанный консалтинг" Ольга Насонова считает, что рекомендации Министерства здравоохранения по работе ресторанов в условиях смягчения карантина исполнить можно, но проблематично.

Об этом она сообщила в комментарии Українським Новинам.

"В принципе, могут исполнить все, но это очень проблематично. Если исполнять все условия, то я не знаю, будет ли выгодно работать ресторанам. При проверке в любом случае будет, за что зацепиться", - сказала Насонова.

В частности расстояние между посетителями соблюсти возможно, однако в некоторых случаях (например, семьи со взрослыми детьми) сложно соблюсти ограничение в 2 человека за столиком.

Насонова отметила, что увеличение одновременно пребывающих за столиком на летних площадках ресторанов и кафе, с 2 до 4 облегчит работу ресторанам.

"На рестораны возложили ответственность за очереди. Если перед рестораном стоить очередь, стоят люди, они не соблюдают дистанцию, а ресторан должен за это отвечать. То есть, рестораторы должны выходить на улицу и разгонять эту очередь. Это уже, возможно, конфликт. А своих гостей никто не захочет терять", - сказала она.

По ее словам, нормы возлагают на рестораторов ответственность за поведение людей.

"Все остальное - маски, перчатки, санитайзеры - это все возможно. То, что касается работы заведений - это все исполнить возможно. Но то, что касается посетителей, их поведения - за это ресторатор не должен отвечать", - прокомментировала Насонова.

При этом у нее нет информации о том, были ли уже случаи наложения штрафов на рестораны из-за несоблюдения рекомендаций Минздрава.

"Сейчас я вижу, что мало кто открылся, все ждут, смотрят на других, будут ли проверки, будут ли штрафы", - отметила Насонова.

По ее словам, дальнейшее развитие событий зависит от того, как местные власти будут контролировать карантинные меры.

Как сообщали Українськi Новини, Ольга Насонова заявляет, что от смягчения карантина выиграли рестораны с большими летними площадками на окраинах.

Также Кабмин ослабил ограничения для посещения летних террас ресторанов и разрешил гулять небольшими группами.

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