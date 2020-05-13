Депутати Дубинський і Поляків пропонують скасувати щойно прийнятий "антиколомойский" банківський закон

Депутати Верховної Ради Олександр Дубинський ("Слуга народу") і Антон Поляків (позафракційний) пропонують парламенту скасувати результати голосування за законопроект про заборону повернення неплатоспроможних банків колишнім власникам.

Відповідні проекти постанов №2571-д-П та №2571-д-П1 зареєстровано в Раді 13 травня, передають Українські Новини.

Тексти проектів постанов на даний момент відсутні на сайті парламенту.

Згідно із законодавством, поки Рада не розгляне проекти постанов, голова парламенту Дмитро Разумков не має права підписувати відповідний закон.

Як повідомляли Українські Новини, ухвалення земельної реформи та заборона повертати неплатоспроможні банки колишнім власникам є умовою для старту нової програми співпраці між Україною і Міжнародним валютним фондом.

Раніше Зеленський приїхав у Раду, де розглядають законопроект про банках у 2-му читанні.

Зеленський схвалив спрощення процедури розгляду великої кількості поправок до законопроектів після того, як в "антиколомойский закон" внесено понад 13 тис. поправок.