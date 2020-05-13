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13 травня 2020, середа, 18:50 22
Верховна Рада і партії 2020-05-13T20:45:03+03:00
Українські Новини
Депутати Дубинський і Поляків пропонують скасувати щойно прийнятий "антиколомойский" банківський закон

Депутати Дубинський і Поляків пропонують скасувати щойно прийнятий "антиколомойский" банківський закон

Кира Молчанова
Банки, Олександр Дубінський, Антон Поляков, антиколомоський закон
Верховна Рада у масках
Верховна Рада у масках

Депутати Верховної Ради Олександр Дубинський ("Слуга народу") і Антон Поляків (позафракційний) пропонують парламенту скасувати результати голосування за законопроект про заборону повернення неплатоспроможних банків колишнім власникам.

Відповідні проекти постанов №2571-д-П та №2571-д-П1 зареєстровано в Раді 13 травня, передають Українські Новини.

Тексти проектів постанов на даний момент відсутні на сайті парламенту.

Згідно із законодавством, поки Рада не розгляне проекти постанов, голова парламенту Дмитро Разумков не має права підписувати відповідний закон.

Як повідомляли Українські Новини, ухвалення земельної реформи та заборона повертати неплатоспроможні банки колишнім власникам є умовою для старту нової програми співпраці між Україною і Міжнародним валютним фондом.

Раніше Зеленський приїхав у Раду, де розглядають законопроект про банках у 2-му читанні.

Зеленський схвалив спрощення процедури розгляду великої кількості поправок до законопроектів після того, як в "антиколомойский закон" внесено понад 13 тис. поправок.

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