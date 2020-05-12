600 українців, евакуйованих з Азербайджану, Великобританії, Італії та Израился, зобов'язалися самоізолюватися

600 українців прибутку спецрейсами з Азербайджану, Великобританії, Італії та Ізраїлю після того, як Україна відновлювала спецрейси з-за кордону. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Державної прикордонної служби, передають Українські Новини. "Чотири пасажирських і спеціальних чартерних авіарейси оформили вчора прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ", - сказано в ньому. Наголошується, що літаками з Баку, Лондона, Риму, Тель-Авіва в Україну прибуло майже 600 українців. Всі вони в обов'язковому порядку пройшли процедуру температурного скринінгу. Осіб з підвищеною температурою тіла не виявлено. Також жоден з пасажирів не скаржився на погане самопочуття. Під час паспортного контролю прикордонники перевірили правильність даних, внесених до мобільний додаток "Дій вдома", яке всі без винятку пасажири встановили на мобільні телефони з метою проходження самоізоляції вдома. Наголошується, що всього за минулу добу прикордонники оформили на в'їзд і виїзд 13,8 тис. громадян. Як повідомляли Українські Новини, 8 травня 800 пасажирів прибуло в Україну спецрейсами з Данії, Італії та Іспанії. 9 травня 700 пасажирів прибули в Україну спецрейсами з Німеччини, Нідерландів, ОАЕ і Великобританії. Також 9 травня 46 українців вилетіли спецрейсом з Кувейту.