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12 травня 2020, вівторок, 16:10 4
Суспільство 2020-05-12T16:45:01+03:00
Українські Новини
600 українців, евакуйованих з Азербайджану, Великобританії, Італії та Израился, зобов'язалися самоізолюватися

600 українців, евакуйованих з Азербайджану, Великобританії, Італії та Израился, зобов'язалися самоізолюватися

Кира Молчанова
Евакуація, Евакуація українців, спецрейси
Літак Фото: Держприкордонслужба
Літак Фото: Держприкордонслужба

600 українців прибутку спецрейсами з Азербайджану, Великобританії, Італії та Ізраїлю після того, як Україна відновлювала спецрейси з-за кордону.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Державної прикордонної служби, передають Українські Новини.

"Чотири пасажирських і спеціальних чартерних авіарейси оформили вчора прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ", - сказано в ньому.

Наголошується, що літаками з Баку, Лондона, Риму, Тель-Авіва в Україну прибуло майже 600 українців.

Всі вони в обов'язковому порядку пройшли процедуру температурного скринінгу.

Осіб з підвищеною температурою тіла не виявлено.

Також жоден з пасажирів не скаржився на погане самопочуття.

Під час паспортного контролю прикордонники перевірили правильність даних, внесених до мобільний додаток "Дій вдома", яке всі без винятку пасажири встановили на мобільні телефони з метою проходження самоізоляції вдома.

Наголошується, що всього за минулу добу прикордонники оформили на в'їзд і виїзд 13,8 тис. громадян.

Як повідомляли Українські Новини, 8 травня 800 пасажирів прибуло в Україну спецрейсами з Данії, Італії та Іспанії.

9 травня 700 пасажирів прибули в Україну спецрейсами з Німеччини, Нідерландів, ОАЕ і Великобританії.

Також 9 травня 46 українців вилетіли спецрейсом з Кувейту.

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