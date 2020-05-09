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09 мая 2020, суббота, 12:40 18
Общество 2020-05-09T12:50:11+03:00
Українські Новини
"Борисполь" принял 700 эвакуированных украинцев из Германии, Нидерландов, ОАЭ и Великобритании

"Борисполь" принял 700 эвакуированных украинцев из Германии, Нидерландов, ОАЭ и Великобритании

Кира Молчанова
Борисполь, закрытие границы, коронавирус в Украине, Эвакуация украинцев, Закрытие границ, Спецрейс, Спецрейсы для эвакуации
Самолет. Аэропорт. Фото: Pixabay
Самолет. Аэропорт. Фото: Pixabay

После того, как 800 пассажиров прибыло в Украину спецрейсами из Дании, Италии и Испании, аэропорт "Борисполь" принял еще 700 эвакуированных украинцев из Германии, Нидерландов, ОАЭ и Великобритании.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы, передают Українськi Новини.

"За прошедшие сутки аэропорт "Борисполь" принял 5 авиарейсов с пассажирами - из Гамбурга, Франкфурта, Амстердама, Шарджа и Лондона", — сказано в нем.

После приземления пограничники провели температурный скрининг пассажиров.

Лиц с повышенной температурой тела не обнаружено.

Также ни один из пассажиров не жаловался на самочувствие.

Пассажиры установили мобильное приложение "Дій вдома" и обязались находиться на самоизоляции по указанным в нем адресам.

Внесение гражданами необходимой информации в мобильное приложение "Дій вдома" пограничники проверили в ходе проведения паспортного контроля.

Также отмечается, что вчера пассажиропоток через украинскую границу, по сравнению предыдущими сутками, был несколько увеличенным, границу на въезд и на выезд пересекло почти 13,5 тыс. человек.

Как сообщали Українськi Новини, с 28 марта Украина закрыла государственную границу на въезд и выезд для любых пассажирских сообщений.

6 мая около 100 украинцев вернулись домой специальным рейсом из Дортмунда (Германия). 7 мая Госпогранслужба оформила спецрейсы из Канады, Норвегии и Индии.

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