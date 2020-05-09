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09 мая 2020, суббота, 21:16 8
Общество 2020-05-09T21:22:26+03:00
Українські Новини
Из Кувейта домой вернулись 46 украинцев

Из Кувейта домой вернулись 46 украинцев

Ярина Вацяк
Кувейт, Возвращение украинцев, Украинцы за границей, Спецрейс
Самолет. Фото: Pixabay
Самолет. Фото: Pixabay

46 украинцев вылетели спецрейсом из Кувейта после того, как Украина восстанавила спецрейсы из-за границы.

Об этом сообщило посольство Украины в Кувейте в Facebook, передают Українські Новини.

"Сегодня, 09.05.2020 в 12:00, по результатам договоренности с кувейтской стороной, специальным рейсом кувейтской авиакомпании Jazeera Airways по маршруту Кувейт-Киев отправлено 46 граждан Украины, которые выразили желание вернуться на родину", - указано в сообщении.

Все украинцы согласились с обязательной двухнедельной изоляцией дома и установили приложение "Дія", которое поможет врачам и полиции следить за соблюдением ими карантина.

Перевозку украинцев организовало Министерство иностранных дел страны совместно с авиакомпанией Jazeera Airways.

Как сообщали Українські Новини, 5 мая в Украину прилетели около тысячи эвакуированных украинцев из Германии, Италии и Казахстана, и эвакуация продолжается. 800 пассажиров прибыло в украинский аэропорт "Борисполь" спецрейсами из Дании, Италии и Испании.

Тем временем, обязательную обсервацию в специально отведенных местах будут проходить те граждане, которые вернулись в Украину из-за границы и не имеют смартфонов, а остальных будут отправлять на самоизоляцию и контролировать ее соблюдение с помощью мобильного приложения "Дія".

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