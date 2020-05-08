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08 мая 2020, пятница, 11:58 423
Транспорт 2020-05-08T12:02:08+03:00
Українські Новини
800 пассажиров прибыло в Украину спецрейсами из Дании, Италии и Испании, — Госпогранслужба

800 пассажиров прибыло в Украину спецрейсами из Дании, Италии и Испании, — Госпогранслужба

Кира Молчанова
Борисполь, Эвакуация, Эвакуация украинцев, Спецрейс, Спецрейсы для эвакуации
Стюардесса в самолете. Скриншот видео Wizz Air
Стюардесса в самолете. Скриншот видео Wizz Air

5 мая в Украину прилетели около тысячи эвакуированных украинцев из Германии, Италии и Казахстана, и эвакуация продолжается. 800 пассажиров прибыло в украинский аэропорт "Борисполь" спецрейсами из Дании, Италии и Испании.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы, передают Українськi Новини.

"За прошедшие сутки в аэропорту "Борисполь" сотрудники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" Госпогранслужбы оформили на въезд почти 800 пассажиров", - сказано в нем.

В общем был осуществлен пропуск граждан с 5 спецрейсов - из Копенгагена, Аликанте, Милана и с двух авиарейсов из Мадрида.

После приземления пограничники провели температурный скрининг пассажиров.

Лиц с повышенной температурой тела не обнаружено.

Также ни один из пассажиров не жаловался на самочувствие.

Пассажиры установили мобильное приложение "Дій вдома" и обязались находиться на самоизоляции по указанным в нем адресам.

Внесение гражданами необходимой информации в мобильноеприложение "Дій вдома" пограничники проверили в ходе проведения паспортного контроля.

Один гражданин, прибывший из Копенгагена, отправился на обсервацию по определенному адресу.

Также отмечается, что вчера пассажиропоток через украинскую границу, по сравнению предыдущими сутками, был несколько увеличенным, границу на въезд и на выезд пересекло почти 14 тыс. человек.

Среди тех, кто пересекал границу, нарушителей правил карантина и самоизоляции не обнаружено, как и тех, кто имел повышенную температуру или другие признаки ОРВИ.

Как сообщали Українськi Новини, с 28 марта Украина закрыла государственную границу на въезд и выезд для любых пассажирских сообщений.

6 мая около 100 украинцев вернулись домой специальным рейсом из Дортмунда (Германия). 7 мая Госпогранслужба оформила спецрейсы из Канады, Норвегии и Индии.

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