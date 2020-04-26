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26 апреля 2020, воскресенье, 18:46 37
Внешняя политика 2020-04-26T18:49:36+03:00
Українські Новини
Украинцы смогут вернуться домой. Украина восстанавливает спецрейсы из-за границы

Украинцы смогут вернуться домой. Украина восстанавливает спецрейсы из-за границы

Ярина Вацяк
Карантин, авиарейсы, закрытие границы, Эвакуация украинцев, Украинцы за границей
Самолет.Фото: pixabay
Самолет.Фото: pixabay

Украина восстанавливает ряд специальных рейсов из-за границы (26 городов), в то же время авиакомпания SkyUp заявила о намерении осуществить рейс "Стокгольм - Киев" 28 апреля.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства инфраструктуры, передают Українськi Новини.

Министерство инфраструктуры Украины анонсировало восстановления ряда специальных рейсов в Украину из разных стран мира, чтобы украинцы, которые находятся сейчас за границей и хотят вернуться домой, имели такую ​​возможность.

"У меня хорошие новости для украинцев, которые сейчас находятся за границей и хотят вернуться домой. Мы восстанавливаем специальные рейсы в Украину из разных стран мира. Но только при условии обязательной обсервации в течение 14 дней после возвращения - в специализированных учреждениях или дома, соблюдая режим самоизоляции. Контроль за последним будет осуществляться с помощью приложения "Дій вдома" на платформе "Дія", - отметил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Спецрейсы планируются из  таких городов: Майами, Хельсинки, Неаполь, Стокгольм, Ереван, Париж, Ницца, София, Ларнака, Тель-Авив, Амстердам, Дюссельдорф, Цюрих, Лиссабон, Женева, Дубай, Франкфурт, Прага, Милан, Торонто, Осло, Аликанте, Эр-Рияд, Бангкок, Пхукет, Бали.

Как сообщали Українськi Новини, украинцы на Бали до сих пор не могут попасть домой.

Тем временем, обязательную обсервацию в специально отведенных местах будут проходить те граждане, которые вернулись в Украину из-за границы и не имеют смартфонов, а остальных будут отправлять на самоизоляцию и контролировать ее соблюдение с помощью мобильного приложения "Дія".

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