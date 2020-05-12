ВООЗ заявила про п'ять методів лікування коронавірусу, які полегшать протікання хвороби

Всесвітня організація охорони здоров'я, яка днями оновила стратегічний план по боротьбі з коронавірусом, виявила 4-5 методів лікування COVID-19, які полегшать протікання хвороби. Про це передає Reuters.

Як повідомляє відомство, всі методи знаходяться на різних стадіях дослідження, однак, ВООЗ немає нічого, що могло б остаточно вбити і зупинити вірус.

"У нас є потенційно позитивні дані, але нам потрібно бачити більше даних, щоб бути на 100% впевненими в тому, що це лікування ефективно", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, раніше ВООЗ заявила, що коронавірус має тваринне походження.

Також Всесвітня організація охорони здоров'я порівняла коронавірус з недолікованої хворобою і закликала країни не послаблювати карантин раніше часу.

Крім того, у ВООЗ попередили, що COVID-19 може повернутися, якщо швидко закінчити карантин.

Тим часом, ООН заявила, що коронавірус може перетворитися в проблему десятиліття з голодом і тероризмом.

За останніми даними на 12 травня, у світі кількість інфікованих коронавірусом становить 4,1 млн осіб.