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12 мая 2020, вторник, 08:32 401 Карта
Мир 2020-05-12T08:54:46+03:00
Українські Новини
В мире зафиксировали уже 4,1 млн инфицированных коронавирусом. Данные на 12 мая

В мире зафиксировали уже 4,1 млн инфицированных коронавирусом. Данные на 12 мая

Елена Новикова
Коронавирус, Коронавирус в России, коронавирус в Италии, Коронавирус в Испании, Распространение коронавируса, Коронавирус в США, Коронавирус в Великобритании
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

Во вторник, 12 мая, в мире зарегистрировано 4 177 584 случая заражения коронавирусом, 1 456 235 из них выздоровели, 286 330 - умерли, в то время, как в Украине по состоянию на 11 мая количество новых случаев COVID-19 снизилось после 2-дневного роста.

Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам.

Больше всего случаев зафиксировали в США, где вирус подтвердили у 1 347 881 человека, 80 681 из них умерли, а 232 733 - вылечились.

На втором месте находится Испания. Коронавирусом заразились 227 436 человек, 26 744 человека - умерли, а 137 139 человек побороли вирус.

На третьем месте Великобритания, где коронавирусом заразились 224 332 человека, всего в стране 32 141 летальный случай, 1 015 человек выздровели

На четвертом месте по количеству зараженных коронавирусом находится Россия. Коронавирусом в стране заразились 221 344 человек, умерли - 2 009, 39 801 человек выздоровел.

В Италии зафиксировали 219 814 случаев случаев заболевания COVID-19. Она на пятом месте. Количество умерших в стране не составляет 30 739 человек, а выздоровели 106 578 человек.

Как защититься от коронавируса:

  • Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.
  • Не касайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.
  • Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.
  • В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

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