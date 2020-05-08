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08 мая 2020, пятница, 10:23 129
Мир 2020-05-08T11:00:01+03:00
Українські Новини
ВОЗ обновила стратегический план борьбы с COVID-19. Он расчитан до конца 2020 года

ВОЗ обновила стратегический план борьбы с COVID-19. Он расчитан до конца 2020 года

Елизавета Кесельман
ВОЗ, Борьба с коронавирусом, План по борьбе с коронавирусом, Меры ВОЗ
Всемирная организация здравоохранения. Фото: Википедия
Всемирная организация здравоохранения. Фото: Википедия

Всемирная организация здравоохранения после оценки пандемии коронавируса на заседании чрезвычайного комитета, заявила об обновлении стратегического плана по борьбе с инфекцией на 2020 год. Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус, передает пресс-служба организации.

Прежде всего ВОЗ увеличила бюджет до 1, 7 млрд долларов.

"Согласно обновленным оценкам SPRP, ВОЗ нужно 1,7 млрд долларов США для ответа на COVID-19 на всех трех уровнях организации", – заявил Гебреисус.

"ВОЗ продолжит оказывать техническую поддержку правительствам в реализации приоритетных мер общественного здравоохранения для подготовки к пандемии и реагирования на нее, а также других основных служб здравоохранения. Этот обновленный план учитывает уроки, которые мы уже извлекли, укрепляя роль ВОЗ в глобальной и региональной координации в таких важных областях, как цепочки поставок", –  добавил он.

В определенных нестабильных условиях и в странах со слабыми системами здравоохранения ВОЗ продолжит свою оперативную работу в качестве поставщика основных медицинских услуг.

Как сообщали Українські Новини, ранее ВОЗ заявила, что коронавирус имеет животное происхождение. 

Также Всемирная организация здравоохранения сравнила коронавирус с недолеченной болезнью и призвала страны не ослаблять карантин раньше времени. 

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