НАБУ закрило справу про декларування недостовірної інформації Гримчаком

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) закрила кримінальне провадження щодо декларування недостовірної інформації колишнім заступником міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрієм Гримчаком за 2016 рік.

Про це Українським Новинам повідомило НАБУ.

"Закрили справу за ст 366-1 Кримінального кодексу, це недекларування", - повідомило відомство.

При цьому основна справа щодо Гримчака не закрита і недавно розслідування за нею завершено.

Тому Гримчак, як і раніше, є підозрюваним.

Як повідомляли Українські Новини, у лютому Гримчаку продовжили цілодобовий арешт ще на два місяці.

У серпні 2019 року правоохоронці затримали Гримчака за підозрою в шахрайському заволодінні $1,1 млн. В МінТОТ заявили, що затримання Гримчака не стосується його діяльності в міністерстві.



У ЗМІ повідомляли, що НАБУ розкрило дві "схеми хабарів" Гримчака.

Також 16 серпня Деснянський районний суд Чернігова взяв Гримчака під варту.



Крім того, заарештували частину майна ексзаступника міністра МінТОТ Гримчака.