НАБУ закрило справу про декларування недостовірної інформації Гримчаком

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) закрила кримінальне провадження щодо декларування недостовірної інформації колишнім заступником міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрієм Гримчаком за 2016 рік. Про це Українським Новинам повідомило НАБУ. "Закрили справу за ст 366-1 Кримінального кодексу, це недекларування", - повідомило відомство. При цьому основна справа щодо Гримчака не закрита і недавно розслідування за нею завершено. Тому Гримчак, як і раніше, є підозрюваним. Як повідомляли Українські Новини, у лютому Гримчаку продовжили цілодобовий арешт ще на два місяці. У серпні 2019 року правоохоронці затримали Гримчака за підозрою в шахрайському заволодінні $1,1 млн. В МінТОТ заявили, що затримання Гримчака не стосується його діяльності в міністерстві.У ЗМІ повідомляли, що НАБУ розкрило дві "схеми хабарів" Гримчака. Також 16 серпня Деснянський районний суд Чернігова взяв Гримчака під варту.Крім того, заарештували частину майна ексзаступника міністра МінТОТ Гримчака.