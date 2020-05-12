підписатися на розсилку
26.65 27.11
28.7 29.35
˟
12 травня 2020, вівторок, 11:46 6
Силові структури 2020-05-12T11:47:36+03:00
Українські Новини
НАБУ закрило справу про декларування недостовірної інформації Гримчаком

НАБУ закрило справу про декларування недостовірної інформації Гримчаком

Валерия Драгомирова
НАБУ, Декларування недостовірної інформації, Юрій Гримчак
Юрій Гримчак
Юрій Гримчак

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) закрила кримінальне провадження щодо декларування недостовірної інформації колишнім заступником міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрієм Гримчаком за 2016 рік.

Про це Українським Новинам повідомило НАБУ.

"Закрили справу за ст 366-1 Кримінального кодексу, це недекларування", - повідомило відомство.

При цьому основна справа щодо Гримчака не закрита і недавно розслідування за нею завершено.

Тому Гримчак, як і раніше, є підозрюваним.

Як повідомляли Українські Новини, у лютому Гримчаку продовжили цілодобовий арешт ще на два місяці.

У серпні 2019 року правоохоронці затримали Гримчака за підозрою в шахрайському заволодінні $1,1 млн. В МінТОТ заявили, що затримання Гримчака не стосується його діяльності в міністерстві.


У ЗМІ повідомляли, що НАБУ розкрило дві "схеми хабарів" Гримчака.

Також 16 серпня Деснянський районний суд Чернігова взяв Гримчака під варту.

Крім того, заарештували частину майна ексзаступника міністра МінТОТ Гримчака.

Більше новин про: НАБУ Декларування недостовірної інформації Юрій Гримчак

В Україні другий день підряд знижується кількість нових заражених коронавірусом
Сьогодні 62-й день карантину. До його закінчення залишилося 10 днів
Новини
НАБУ закрило справу про декларування недостовірної інформації Гримчаком 11:46
Котирування акцій британської Ferrexpo після 3-тижневого падіння зросли 11:39
Після довгих вихідних рубль незначно впав. Курс російської нацвалюти на 12 травня 11:23
У київських обмінниках подорожчав долар. За скільки можна купити валюту 12 травня 11:08
Деградація довіри до поліції: члени правоохоронного комітету ВР розкритикували бездіяльність керівництва Нацполіції у справі Шевцова 10:59
більше новин
"Автострада": в разі перемоги в тендерах найближчим часом дороги на Житомирщині стануть європейської якості 17:17
Деградація довіри до поліції: члени правоохоронного комітету ВР розкритикували бездіяльність керівництва Нацполіції у справі Шевцова 10:59
Сергій Солодченко ініціював масштабні кадрові зміни у ДФС 09:21
ФІФА спростовує розслідування L illustr'e щодо Павелка 10:54
Олексій Кавилін ініціював збір кращих практик дистанційного навчання для створення освітньої online програми 10:31
більше новин
Україна забороняє виїзд своїх громадян без дозволу МЗС, - посольство Великобританії 12:00
Фірма з США відкупилася від Тимошенко 11 млн доларів, щоб уникнути позову, − ЗМІ 09:37
Середньозважену вартість електроенергії "Енергоатому" потрібно підвищити на 58%, - Буславець 20:38
КМДА виділила 136 млн гривень на реконструкцію Пейзажної алеї 05:00
В Україні другий день підряд знижується кількість нових заражених коронавірусом 09:51 Карта
більше новин
Карантин буде продовжено після 22 травня, — Шмигаль
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok