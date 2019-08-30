подписаться на рассылку
25 25.35
27.55 28.3
˟
30 августа 2019, пятница, 18:28 43
Судебная власть 2019-08-30T18:28:31+03:00
Українські Новини
Часть имущества Грымчака арестовали

Часть имущества Грымчака арестовали

Суд наложил арест на часть имущества заместителя министра по временно оккупированным территориям Юрия Грымчака, который подозревается в мошенническом завладении 1,1 млн долларов.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

"Действительно, часть его имущества арестовано", - сказал он.

При этом собеседник агентства не сообщил, о каком именно имуществе идет речь.

Он указал, что в том числе арестовано имущество, которое было изъято у Грымчака при задержании.

Согласно декларации за 2018 год Грымчак не владеет никакой недвижимостью, при этом у его жены Юлии имеется квартира в Киеве.

Грымчак владеет несколькими брендовыми часами, а у жены имеется норковая шуба.

При этом у Грымчака нет автомобилей, но наличными он хранит 45 тыс. долларов.

Как сообщали Українськi Новини, ранее сотрудники Национального антикоррупционного бюро, Службы безопасности Украины и Генпрокуратуры задержали замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака и его "помощника" по подозрению в мошенническом завладении 1,1 млн долларов. В МинВОТ заявили, что задержание Грымчака не касается его деятельности в министерстве.

Также замминистра Грымчак получил в мае зарплату в два раза больше, чем министр Черныш.

Больше новостей о: Юрий Грымчак Задержание Грымчака

Архив
Новости
Часть имущества Грымчака арестовали 18:28
Акция благодарности Уляне Супрун
Сотни людей пришли к Супрун поблагодарить ее за работу подарили биту 18:19
Ученые заявили, что гена, отвечающего за гомосексуальность - не существует 18:10
Медведчук и Рабинович пообщались в Москве с Карпюком и Клыхом, – ОПЗЖ 18:07
"Полезная программа": На "Интере" – премьера ток-шоу о качестве жизни 17:58
больше новостей
Новый премьер Гончарук ездит на модном Jaguar, хотя живет в съемной квартире 20:13
Верховная Рада
Первый день Рады: Рябошапка назначен Генпрокурором 23:40 Обновляется
Премьер Гончарук анонсировал увольнения неэффективных руководителей госорганов 20:03
Тищенко не смог ответить на вопрос об Иловайской трагедии и обиделся на журналистку 11:13
Сюмар и Шуфрич. Скриншот телетрансляции заседания парламента
Сюмар обнималась в Раде с Шуфричем, назначение которого в комитет по свободе слова ранее назвала "плевком в глаза" 18:27
больше новостей
Переписка Богуцкой. Фото: Страна
Авакова оставили министром МВД из-за "переворота Порошенко", - депутат Богуцкая 15:03
Сюмар и Шуфрич. Скриншот телетрансляции заседания парламента
Сюмар обнималась в Раде с Шуфричем, назначение которого в комитет по свободе слова ранее назвала "плевком в глаза" 18:27
Рада назначила министром инфраструктуры Криклия 02:04
Портнов опубликовал документы, по которым Порошенко снял в банке $340 млн в последний месяц президентства 20:39 Документ
Андрей Богдан в Верховной Раде в день торжественного заседания. Фото: УП
Фотожабы, стаканы на "галерке" и тигровые креветки в Раде: соцсети обсуждают первый день парламента 14:49
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok