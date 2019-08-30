Часть имущества Грымчака арестовали

Суд наложил арест на часть имущества заместителя министра по временно оккупированным территориям Юрия Грымчака, который подозревается в мошенническом завладении 1,1 млн долларов.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

"Действительно, часть его имущества арестовано", - сказал он.

При этом собеседник агентства не сообщил, о каком именно имуществе идет речь.

Он указал, что в том числе арестовано имущество, которое было изъято у Грымчака при задержании.

Согласно декларации за 2018 год Грымчак не владеет никакой недвижимостью, при этом у его жены Юлии имеется квартира в Киеве.

Грымчак владеет несколькими брендовыми часами, а у жены имеется норковая шуба.

При этом у Грымчака нет автомобилей, но наличными он хранит 45 тыс. долларов.

Как сообщали Українськi Новини, ранее сотрудники Национального антикоррупционного бюро, Службы безопасности Украины и Генпрокуратуры задержали замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака и его "помощника" по подозрению в мошенническом завладении 1,1 млн долларов. В МинВОТ заявили, что задержание Грымчака не касается его деятельности в министерстве.

Также замминистра Грымчак получил в мае зарплату в два раза больше, чем министр Черныш.