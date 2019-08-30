Часть имущества Грымчака арестовали

Суд наложил арест на часть имущества заместителя министра по временно оккупированным территориям Юрия Грымчака, который подозревается в мошенническом завладении 1,1 млн долларов.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.\r\n"Действительно, часть его имущества арестовано", - сказал он.\r\nПри этом собеседник агентства не сообщил, о каком именно имуществе идет речь.\r\nОн указал, что в том числе арестовано имущество, которое было изъято у Грымчака при задержании.\r\nСогласно декларации за 2018 год Грымчак не владеет никакой недвижимостью, при этом у его жены Юлии имеется квартира в Киеве.\r\nГрымчак владеет несколькими брендовыми часами, а у жены имеется норковая шуба.\r\nПри этом у Грымчака нет автомобилей, но наличными он хранит 45 тыс. долларов.\r\nКак сообщали Українськi Новини, ранее сотрудники Национального антикоррупционного бюро, Службы безопасности Украины и Генпрокуратуры задержали замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака и его "помощника" по подозрению в мошенническом завладении 1,1 млн долларов. В МинВОТ заявили, что задержание Грымчака не касается его деятельности в министерстве.\r\nТакже замминистра Грымчак получил в мае зарплату в два раза больше, чем министр Черныш.