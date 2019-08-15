НАБУ раскрыло две "схемы взяток" Грымчака, - СМИ

Национальное антикоррупционное бюро обнародовало две возможные схемы вымогательства взяток от нескольких фирм за различные "услуги" заместителем министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрием Грымчаком и его "помощником", сообщает "Украинская правда".\r\nВ первой говорится, что Грымчак вместе с "помощником" Игорем Овдиенко обещали помочь фирме получить разрешение на строительные работы в Киеве. За это фирма должна была заплатить 450 тысяч долларов, а чиновник и его соратник якобы обещали повлиять на Министерства культуры и юстиции, Киевскую городскую государственную администрацию и Украинский государственный институт культурного наследия.\r\nСледствие не говорит название фирмы. Однако ранее жена Грымчака обнародовала решение суда, который разрешил обыскать жилье чиновника. В этом решении упоминается нужная следствию информация.\r\nВ частности, речь идет о документах по строительству кафе по адресу Набережное шоссе, 25 и о двух предприятиях: "Зеленый гай" и "Катран-К".\r\nУчасток с таким адресом еще в 90-х годах Киевсовет передал в аренду "Зеленому гаю" на 25 лет для строительства кафе.\r\nКроме того, участок по этому же адресу, но другой площади в 2007 году сдали в аренду "Катран-К". Эта фирма владеет там рынком "Рыбалка". В СМИ также содержатся сообщения от 2008 года о том, что вместо этого рынка планируется возводить офисно-торговые здания.\r\nВ декабре 2018 гола "Катран-К" подавало в Министерство культуры документы для согласования историко-градостроительного обоснования. Однако Минкульт отказал фирме.\r\nИздание обратилось к "Катран-К", однако там сказали, что не комментируют информацию. Номер директора фирмы, который удалось найти в реестре, сейчас недействителен. Предприятие принадлежит 5 киевским и 2 донецким бизнесменам.\r\n\r\nВторая часть дела касается якобы влияния на Верховный суд. Грымчаку и его "помощнику" должны были заплатить 80 тысяч долларов, а они взамен – помочь фирме через суд взыскать долг с другого предприятия.\r\nСледствие не говорит, о каком бизнесе идет речь. Однако в документах, опубликованных женой Грымчака, указано юридическое бюро "ЮрЖитло" и судебные дела о возврате долга, в которых участвовало это бюро.\r\nИздание пыталось обратиться за комментарием к "ЮрЖитлу", однако ее номера недействительны.\r\nКак узнало издание, Грымчака задержали в уголовном производстве, которое касается нападения 5-летней давности на депутатку Татьяну Чорновол.\r\nИнфографики: НАБУ\r\nКак сообщали Українські Новини, жена Грымчака заявила, что он был вооружен пистолетом во время задержания. Адвокат заявил, изъятые у Грымчака и его помощника полмиллиона долларов сувенирные.\r\nТем временем в СБУ показали видео взятки замминистра Грымчака.