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13 февраля 2020, четверг, 21:24 36
Судебная власть 2020-02-13T21:30:32+02:00
Українські Новини
Грымчаку продлили круглосуточный арест еще на два месяца

Грымчаку продлили круглосуточный арест еще на два месяца

Валерия Драгомирова
Высший антикоррупционный суд, Арест, Домашний арест, Юрий Грымчак
Юрий Грымчак. Фото:
Юрий Грымчак. Фото: "Радио Свобода"

В четверг, 13 февраля, Высший антикоррупционный суд продлил круглосуточный арест бывшему заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрию Грымчаку еще на два месяца. Об этом говорится в сообщении ВАКС в Facebook

Грымчак должен находиться под круглосуточным домашним арестом до 13 апреля 2020 года, также до этой даты продлено действие обязанностей.


"судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворил ходатайство прокурора о продлении меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста экс-заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц", - говорится в сообщении. 

Напомним, бывший заместитель министра подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369-2 КК Украины.

Как сообщали Українські Новини, в августе 2019 года правоохранители задержали Грымчака по подозрению в мошенническом завладении $1,1 млн. В МинВОТ заявили, что задержание Грымчака не касается его деятельности в министерстве.

В СМИ сообщали, что НАБУ раскрыло две "схемы взяток" Грымчака 

Также 16 августа Деснянский районный суд Чернигова взял Грымчака под стражу.

Кроме того, арестовали часть имущества Грымчака. 

30 января Грымчака отпустили под круглосуточный домашний арест.

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