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12 травня 2020, вівторок, 11:23 8
Фінанси 2020-05-12T12:00:02+03:00
Українські Новини
Після довгих вихідних рубль незначно впав. Курс російської нацвалюти на 12 травня

Після довгих вихідних рубль незначно впав. Курс російської нацвалюти на 12 травня

Елена Новикова
Рубль, курс рубля, курс рубля в Києві, Курс рубля до гривні
Рубль. Фото: pixabay
Рубль. Фото: pixabay

У вівторок п'ятницю, 8 травня, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля в п'ятницю, 8 травня, знизився на 2 копійки і становить 3,13 гривень за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Тим часом середній курс продажу у вівторок не змінився становить 3,69 гривень за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва станом на 5 травня:

  10 російських рублів
  Купівля Продаж
Середній 3,13 3,69
Максимальний 3,51 4,00
Минимальный 2,30 3,56

Як повідомляли Українські Новини, економіст прогнозує плаваючий курс долара який за оптимістичним сценарієм зросте до 30 гривень за долар.

Також у вівторок, 12 травня, в обмінних пунках київських банків подорожчав долар. Середній курс купівлі євро підвищився на 3,39 коп. до 28,7219 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 6,36 коп. до 29,2865 UAH/EUR.

Раніше повідомлялося про те, що експерти банківської сфери прогнозують, що в травні можуть бути коливання на валютному ринку. Це пов'язано з глобальною кризою через пандемію коронавіруса.Крім того, економісти радили купувати валюту для накопичень і утриматися від того, щоб здавати її.

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