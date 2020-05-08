Рубль начал дорожать в конце недели. Курс российской нацвалюты на 8 мая

Пока доллар продолжает стремительно падать, в пятницу, 8 мая, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в четверг, 7 мая, не изменился и составляет 3,15 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Тем временем средний курс продажи в пятницу повысился на 2 копейки и составляет 3,69 гривен за 10 рублей.

Курс рубля в обменниках Киева по состоянию на 8 мая:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,15 3,69 Максимальный 3,50 4,00 Минимальный 2,30 3,54

Как сообщали Українські Новини, в пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 7 мая на 6,45 коп. до 27,0487 UAH/USD, курс покупки – понизился на 5,93 коп. до 26,7307 UAH/USD.

Также эксперты банковской сферы прогнозируют, что в мае могут быть колебания на валютном рынке. Это связано с глобальным кризисом из-за пандемии коронавируса.

Кроме того, экономисты советовали покупать валюту для накоплений и удержаться от того, чтобы сдавать ее.