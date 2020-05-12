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  • В киевских обменниках подорожал доллар. Почем можно купить валюту 12 мая
12 мая 2020, вторник, 10:44 96
Экономика 2020-05-12T10:45:38+03:00
Українські Новини
В киевских обменниках подорожал доллар. Почем можно купить валюту 12 мая

В киевских обменниках подорожал доллар. Почем можно купить валюту 12 мая

Валерия Драгомирова
Курс валют, Доллар, Евро, курс доллара, Киевские обменники
Доллар
Доллар

В то время, как НБУ понизил курс гривны 12 мая, во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 8 мая на 2,56 коп. до 27,0819 UAH/USD, курс покупки повысился на 3,61 коп. до 26,7552 UAH/USD.


Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 3,39 коп. до 28,7219 UAH/EUR, курс продажи повысился на 6,36 коп. до 29,2865 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро
  Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 26,7552 27,0819 28,7219 29,2865
Максимальный 26,9000 27,5000 28,9500 29,8000
Минимальный 26,5000 26,9500 28,3500 29,0800


Как сообщали Українські Новини, экономист прогнозирует плавающий курс доллара, который за оптимистическим сценарием вырастет до 30 гривен за доллар.

Также эксперты банковской сферы прогнозируют, что в мае могут быть колебания на валютном рынке. Это связано с глобальным кризисом из-за пандемии коронавируса.

Кроме того, экономисты советовали покупать валюту для накоплений и удержаться от того, чтобы сдавать ее.

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