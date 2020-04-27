Экономисты рекомендуют запасаться валютой: что будет с долларом в Украине

Экономисты советуют покупать валюту для накоплений и удержаться от того, чтобы сдавать ее в то время, как официальный курс гривны на 27 апреля Национальный банк понизил и установил на уровне 27,1441 UAH/USD.

Такой прогноз курса валют сделали президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин, Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, пишет сайт "Сегодня".

Что произошло с курсом за неделю

Средний курс, зафиксированный на выходные плюс в нерабочий понедельник на уровне 27,39 грн/доллар в продаже и 27,03 грн/доллар в покупке, в рабочие дни менялся как в продаже, так и в покупке в пределах статистической погрешности. Отклонение по дням составило от одной до пяти копеек. И все же к пятнице гривна укрепилась на три копейки по сравнению с минувшей пятницей – до 27,37 грн/доллар в продаже. Курс покупки в итоге остался прежним 27,03 грн/доллар.

Валюты в обменниках было достаточно, а вот желающих сдать или купить ее практически не наблюдалось.

Официальный курс доллара от НБУ в первый рабочий день опустился на 12 копеек, до 27,08 грн/доллар, а к пятнице доллар "уступил" гривне еще 7 копеек, до 27,01 грн/доллар, подешевев за неделю на 19 копеек (0,7%). Но на понедельник, 27 апреля, Нацбанк снизил официальный курс гривны на 13 копеек, до 27,14 грн/доллар.

Главные причины изменений

Эксперты единодушны в том, почему курс остановился: не только найдена точка равновесия, но и деловая активность в межпраздничные рабочие дни оказалась практически нулевой. Тем более, что в условиях карантина это было нетрудно.

"На сегодняшний момент есть две категории основных покупателей валюты на безналичном межбанковском рынке, активность которых влияет также на курс наличной валюты. Это наши импортеры и иностранные нерезиденты, которые имеют украинские ценные бумаги – гривневые облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ), выпускаемые Минфином. Очевидно, что импортеры закупают валюту для завоза к нам товаров из-за рубежа. Но учитывая, что розничная торговля, которая продает промышленные товары длительного пользования, сейчас закрыта на карантин, продаж нет, выходит, что нет смысла и в новых закупках товаров. И, соответственно, практически нет спроса на валюту", – говорит Олег Пендзин.

Нерезиденты сейчас вообще оказались в патовой ситуации: спроса на ОВГЗ нет, поэтому продать их, чтобы купить доллары и вывести капитал, нерезиденты не могут даже с дисконтом (скидкой). Объемы торгов на межбанке упали ниже 50 млн долларов в день, причем значительную часть предлагаемой валюты выкупал в резервы Национальный банк, не давая курсу опуститься ниже 27 грн/доллар.

Андрей Шевчишин также говорит, что деловая активность на уходящей неделе была минимальной.

"Курс доллара оставался в апатичном состоянии и двигался чуть вверх или чуть вниз под влиянием ситуативных перекосов спроса и предложения. Нет никаких серьезных драйверов для его изменения. Спрос и предложение в целом сбалансированы. Даже то, что Нацбанк снизил на этой неделе учетную ставку с 10% до 8%, мало повлияло на ситуацию с курсом", – анализирует Андрей Шевчишин.

Александр Охрименко говорит, что стабильность была не ситуативной, безналичный рынок нащупал равновесный курс, который устраивает и экспортеров, и импортеров. Это сказалось и на наличном рынке.

"Спрос на валюту сейчас очень низкий. Даже такой критический импорт как нефтепродукты и то немного меньше востребован, чем ранее из-за прекращения в карантин пассажирских перевозок. Да и цены на топливо упали из-за резкого удешевления нефти, соответственно на его закупку требуется меньше валюты", – констатировал Охрименко.

Чего ожидать на будущей неделе

Если сказать кратко: стабильность сохранится, несмотря на то, что регулятор ослабил официальный курс гривны.

Олег Пендзин не ждет изменений курса на наступающей второй подряд четырехдневной рабочей неделе, на этот раз укороченной из-за майских праздников.

"Низкая деловая неактивность, связанная с покупкой и продажей валюты на межбанковском рынке, сохранится, а это значит, что и на наличном рынке изменений курса практически не ожидается. Поэтому курс наличной продажи останется в коридоре 27-27,5 грн/доллар", – анализирует Олег Пендзин.

Андрей Шевчишин также говорит, что нынешняя стабильная ситуация сохранится.

"Я не вижу каких-либо факторов для того, чтобы на следующей неделе были серьезные изменения.Единственный момент – когда курс на межбанке опускается к отметке 27 грн/доллар, повышается спрос на него со стороны покупателей. Но их слишком немного, чтобы курс сразу пошел в рост. Да и регулятор на объемах торгов ниже 100 млн долларов в день легко может откорректировать курс в имеющемся коридоре 27-27,5 грн/доллар. Но девальвационные ожидания сохраняются, они проявятся, когда отменят карантин", – уверен Шевчишин.

Лишь Александр Охрименко не исключает небольших ситуативных колебаний курса в пределах 10-20 копеек, вызванных тем, что, например, кто-то из резидентов, у которых подошел срок погашения ОВГЗ, захочет конвертировать полученные за них гривны в доллары.

"Но в целом курс останется в нынешнем коридоре: 27-27,5 грн/доллар", – резюмировал Охрименко.

Продавать или покупать валюту

Все эксперты говорят, что на следующей неделе лучше не сдавать, а приобретать валюту как средство накопления.

"Инфляционный тренд никуда не исчез, – повторяет Олег Пендзин. – У бизнеса сохраняется отложенный спрос на валюту, который в полной мере начнет реализовываться, как только страна станет выходить из карантина. Поэтому тем, кто имеет гривневые излишки и хочет их конвертировать в доллары, самое время делать это в дни затишья, когда курс на минимуме".

Похожий совет дал и Андрей Шевчишин.

"Как я и прогнозировал, к концу недели гривна укрепилась до 27 грн/доллар в покупке, в продаже держится ближе к 27,40 грн/доллар, – отметил Андрей Шевчишин. – Поэтому есть смысл покупать валюту. А вот те, кто хочет ее сдать, чтобы, например, рассчитаться гривнами за покупки или услуги, это лучше делать непосредственно в день платежа".

Напомним, ранее экномисты также пронгнозировали, что в ближайшее время курс гривни сохранится вблизи отметки 27 грн за доллар и не уйдет далеко от этого уровня, предполагает аналитик.

Тем временем, гривна на межбанке с начала года обвалилась уже более чем на 14%.