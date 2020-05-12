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12 травня 2020, вівторок, 10:35 15
Медицина 2020-05-12T11:45:02+03:00
Українські Новини
За минулу добу кількість проведених ПЛР-тестів на коронавірус збільшилася на 10%

За минулу добу кількість проведених ПЛР-тестів на коронавірус збільшилася на 10%

Елена Новикова
Коронавірус, коронавірус в Україні, тести на коронавірус, ПЦР-тести
ПЛР тести на корорнавирус. Фото: facebook.com/pokrovambf
ПЛР тести на корорнавирус. Фото: facebook.com/pokrovambf

11 травня було проведено 5 678 досліджень на коронавірусну інфекцію методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), що на 10,1% більше порівняно з попередньою добою (10 травня було проведено 5 157 досліджень), а кількість зафіксованих випадків COVID-19 збільшилася на 375.

Про це в ході брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передають Українські Новини.

"За минулу добу здійснено 5 678 досліджень методом ПЛР", - сказав він.

Всього з початку року було проведено 187 307 досліджень.

При цьому у вірусологічну референс-лабораторію Центру громадського здоров'я 11 травня надійшло 497 повідомлень про підозру на коронавірусну інфекцію (з початку року - 40 289 повідомлень).

Як повідомляли Українські Новини, 8 травня було проведено 7 938 досліджень на коронавірусну інфекцію методом полімеразної ланцюгової реакції, що на 2,2% більше порівняно з попередньою добою. При цьому 8 травня були госпіталізовані 198 хворих коронавірусною інфекцією.

Раніше повідомлялося про те, що більшість аптечних мереж продають тести на коронавірус.

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